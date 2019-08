Ehe-Aus nach 10 Monaten : Miley Cyrus und Liam Hemsworth trennen sich

Aktualisiert am

„Liam and Miley haben sich auf eine Trennung geeinigt“ teilten der Schauspieler und die Sängerin in einem Schreiben mit. Das Gesellschaftsmagazin „People“ berichtet zuerst darüber.

„Sie haben beschlossen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt am besten ist, sich auf sich selbst und ihre jeweilige Karriere zu konzentrieren. Sie bleiben dennoch engagierte Eltern all ihrer gemeinsamen Tiere“ hieß es weiter in dem Schreiben.

Gerüchte über eine Trennung kamen bereits am Samstag auf, als Cyrus ein Foto von sich auf Instagram postete, auf dem sie erstmals keinen Ehering trug.

Cyrus und Hemsworth hatten sich 2009 bei den Dreharbeiten zu der romantischen Nicholas-Sparks-Verfilmung: „Mit Dir an meiner Seite“ kennengelernt. Seitdem folgten Trennungen und Wiederversöhnungen, bis Hemsworth Cyrus im Jahr 2012 einen Heiratsantrag machte. Ein Jahr später folgte wieder eine Trennung statt einer Hochzeit.

Doch 2015 fand das Paar wieder zusammen und heiratete schließlich im Dezember 2018.