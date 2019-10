Miley Cyrus wehrt sich : „Gewöhnt euch dran, dass ich date!“

Seitdem bekannt wurde, dass die Ehe zwischen Miley Cyrus und Liam Hemsworth zu Ende ist, vergeht kaum eine Woche ohne Spekulationen über neue Romanzen der 26 Jahre alten Sängerin in den Boulevardzeitungen. Zuletzt berichteten die Klatschblätter am Freitag über einen Kuss, den Cyrus dem australischen Sänger Cody Simpson in einem Café gab. Und nachdem in dieser Woche bereits Prinz Harry ein Statement gegen den Eingriff von Klatschreportern in sein Privatleben mit Herzogin Meghan abgegeben hat, veröffentlichte auch die Sängerin auf Twitter ein paar Worte, die noch deutlicher ausfallen als jene des Prinzen.

In einem längeren Tweet führt Cyrus sehr reflektiert aus, dass sie nicht einfach nur um Privatsphäre bitte, sondern vielmehr gleichberechtigt mit den Männern im Musikgeschäft behandelt werden will. „Männer, besonders die erfolgreichen, werden selten für ihr Datingverhalten beschimpft. Sie können eine junge schöne Frau mit der nächsten tauschen, ohne dass es zumeist irgendwelche Konsequenzen hätte“, so Cyrus. Wohingegen Frauen schnell moralisch abgestempelt und als „Schlampen“ bezeichnet würden. Und süffisant fügt sie hinzu: „Wenn unser Präsident mit seinem 'Grab em by the pussy' durchkommt, dann kann ich doch wohl einen Kuss und eine Acaí Bowl bekommen?“

Sie könne verstehen, dass Menschen es für selbstverständlich hielten, sich in ihr Leben einmischen zu können. „Sie haben mich aufwachsen sehen...aber ich bin jetzt erwachsen und treffe meine eigenen Entscheidungen.“ Auch für sie sei das Dating komplett neu, denn ihre Teenager-Jahre und den Beginn ihrer Zwanziger habe sie in festen Langzeitbeziehungen verbracht, nur unterbrochen von kurzen Trennungspausen, in denen sie sich jedoch in die Arbeit gestürzt habe. „Gewöhnt Euch daran, dass ich date, denn an diesem Punkt bin ich nun mal gerade!“