Mike Tindall : Ein Royal zieht ins Dschungelcamp

„Ehemaliger Rugby-Spieler für England“ heißt es etwas lapidar über einen der Teilnehmer der britischen Ausgabe des „Dschungelcamps“ auf der Website des Senders itv. Dass Mike Tindall zugleich der Mann der Nichte des Königs ist, macht die Personalie gleich um ein Vielfaches interessanter. Der Vierundvierzigjährige, der sich auf dem jüngsten Bild seines Instagram-Kanals stolz mit verschränkten Armen und Stetson vor Palmen präsentiert, ist auch schon in Australien gelandet, wo die Show „I’m a Celebrity . . . Get Me Out of Here!“ in zwei Tagen beginnen soll.

Seine Frau Zara, die Tochter von Prinzessin Anne, sei einverstanden, ließ Tindall die britischen Medien wissen. Sie habe auch kein Problem damit. „Sonst wäre ich ja nicht hier.“ Was der Bruder von Prinzessin Anne, König Charles III. über den wenig könig­lichen Ausflug denkt, lässt sich allerdings unschwer erraten.

Tindall zumindest ist, seit er Zara Phillips vor elf Jahren geheiratet hat, nur durch seine bullige Erscheinung und die eingedrückte Nase im Kreise seiner angeheirateten Verwandtschaft aufgefallen. Ansonsten hält sich der ehemalige englische Rugby-Nationalspieler, der 2003 den Weltmeistertitel gewann, im Hintergrund. Genauso wie seine Frau, die keinen Adelstitel trägt, weil schon ihr Vater darauf verzichtet hatte, dafür aber offiziell den bürgerlichen Namen ihres Manns.

Die 41 Jahre alte Zara Tindall, zurzeit auf Platz 20 der britischen Thronfolge, war ebenfalls eine sehr erfolgreiche Sportlerin und gewann als Vielseitigkeitsreiterin bei den Olympischen Spielen 2012 in London mit der Mannschaft eine Silbermedaille, nachdem sie 2006 schon in Aachen im Einzel Weltmeisterin geworden war. Die beiden haben drei Kinder, die Töchter Mia und Lena und den eineinhalb Jahre alten Sohn Lucas.

Dass Mike Tindall am Dschungel-Lagerfeuer, an dem er unter anderen mit Sänger Boy George, Schauspielerin Sue Cleaver („Coronation Street“) und Boris Johnsons ehemaligem Gesundheitsminister Matt Hancock sitzen wird, Geheimnisse aus dem Königshaus ausplappern wird, steht nicht zu befürchten. Aber vielleicht lässt er sich ja ein paar Gemeinheiten über den verstoßenen Cousin seiner Frau im fernen Kalifornien, Prinz Harry, und dessen Frau Meghan entlocken. Man darf auf jeden Fall gespannt sein