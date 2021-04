Früherer Vizepräsident : Mike Pence lässt sich Herzschrittmacher einsetzen

Aktualisiert am

Trumps früherer Stellvertreter im Weißen Haus ließ sich in einer Klinik in Virginia operieren. Seit Bidens Amtsantritt ist es um Pence ruhig geworden.

Der ehemalige amerikanische Vizepräsident Mike Pence hat sich einen Herzschrittmacher einsetzen lassen. Grund sei eine verlangsamte Herzfrequenz bei dem 61 Jahre alten Politiker gewesen, erklärte das Büro des früheren Stellvertreters von Donald Trump am Donnerstag. „Der Routine-Eingriff war erfolgreich.“ Pence dürfte sich „in den kommenden Tagen vollständig erholen und zu einer normalen Aktivität zurückkehren“.

Pence hatte vor der Präsidentschaftswahl 2016 erklärt, an einem asymptomatischen Linksschenkelblock zu leiden, einem Problem bei den Impulsen, die den Herzschlag auslösen. Der Republikaner ließ sich nun in einer Klinik im Bundesstaat Virginia operieren.

Der erzkonservative Politiker und evangelikale Christ hatte Trump vier Jahre lang treu als Stellvertreter gedient. In Trumps letzten Amtsmonaten verschlechterte sich das Verhältnis der beiden aber rapide: Pence weigerte sich nach Trumps Niederlage bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November, eine Bestätigung des Siegs des Demokraten Joe Biden durch den Kongress zu blockieren, wie es Trump verlangte.

Ruhig um Pence geworden

Als radikale Trump-Anhänger am 6. Januar das Kapitol stürmten, befand sich Pence in dem Parlamentsgebäude – und einige Angreifer riefen „Hängt Mike Pence.“ Trump hatte seinen Stellvertreter vor dem Angriff auf das Kapitol in einer aufpeitschenden Rede kritisiert. Er unternahm dann lange nichts, um seinen Anhängern Einhalt zu gebieten.

Seit Bidens Amtsantritt ist es weitgehend ruhig um Pence geworden. Dem früheren Gouverneur des Bundesstaates Indiana werden Ambitionen auf eine Präsidentschaftskandidatur 2024 nachgesagt. Kürzlich wurde bekannt, dass Pence einen Vertrag für eine Autobiografie unterzeichnet hat, die 2023 erscheinen soll.