Krisentipps von Michelle Obama : „Ich muss meinen Kopf abschalten können“

Aktualisiert am

Auch Michelle Obama kennt Krisen. Von denen erzählte sie dem „People Magazine“ anlässlich ihres neuen Buchs „Das Licht in uns. Halt finden in unsicheren Zeiten“, das am 15. November erscheint.

In den vergangenen Jahren, inmitten der Corona-Pandemie, sei es auch ihr oft nicht gut gegangen, sagte die Frau des ehemaligen Präsidenten Barack Obama. Die Ängste vor einer neuen Krankheit, der Tod von George Floyd und der Sturm auf das Kapitol im darauffolgenden Januar hätten in ihr ein „erdrückendes Gefühl der Hoffnunglosigkeit“ ausgelöst.

Von dieser Zeit und anderen Lebenskrisen und Ängsten handelt „Das Licht in uns“: Eigenen Unsicherheiten und den Schwierigkeiten Freundinnen zu finden, wenn man den ganzen Tag von Sicherheitspersonal umgeben ist. Vom Tabuthema Wechseljahre. Und von einer nun schon dreißig Jahre andauernden Ehe, in der es, wie in jeder langen Beziehung, Höhen und Tiefen gab.

Doch der Titel wäre falsch gewählt, hätte Michelle Obama nicht auch ein paar Ratschläge parat, wie man diese am besten bewältigt. Aus einem Impuls heraus bestellte sie zu Beginn der Pandemie Stricknadeln und brachte sich die Handarbeit mit Youtube-Tutorials bei. Das habe geholfen. Genau wie Gespräche mit ihren Freundinnen am Küchentisch – und Fernsehen.

Während sie darüber klage, dass ihr Mann „zu viel Golf“ schaue, denke er das gleiche über ihren „anspruchslosen“ Fernsehkonsum: Datingshows, Garten- und Kochsendungen. Doch das sei nun mal ihr Weg, um abzuschalten. Sie lese die Zeitung, gehe zu Briefings und spreche jeden Tag mit ihrem Mann. „Ich weiß, was in der Welt los ist“, so Obama. „Aber wenn ich allein bin, muss ich meinen Kopf abschalten können und über Tapete nachdenken.“