Dario Nardella, seit 2014 Bürgermeister von Florenz, ist dieser Tage viel in den nationalen und sogar in den internationalen Schlagzeilen. Als am 17. März Umweltaktivisten der „Last Generation“ die Fassade des Palazzo Vecchio mit oranger Farbe besprühten, um gegen die Klimapolitik der italienischen Regierung zu protestieren, schritt Nardella beherzt ein. Der sozialdemokratische Bürgermeister, der sich zufällig in der Nähe befand, ergriff einen der beiden Aktivisten, riss ihn von der Mauer des berühmten Gebäudes weg und brüllte ihn an: „Hör auf damit! Was zum Teufel machst du da?“

Anschließend beteiligte sich Nardella an den Abwascharbeiten. Erkennbar aufgebracht sagte er: „Das sind doch Barbaren! Auf diese Weise protestiert man nicht.“ Später, nachdem Aufnahmen von seinem Eingreifen in den sozialen Medien viral gegangen waren, entschuldigte sich Nardella dafür, dass er brüllend und handgreiflich gegen den Aktivisten vorgegangen sei: „Ich habe aus Instinkt gehandelt. Als Vertreter der Institutionen hätte ich nicht so auf den jungen Mann losgehen dürfen.“

In einem neuerlichen Aufreger um die Hauptstadt der Toskana und deren Bürgermeister geht es vor allem um Michelangelos weltberühmte Skulptur des David, die in der Galleria dell'Accademia in Florenz zu bewundern ist. Vergangene Woche musste Hope Carrasquilla, Schulleiterin der Tallahassee Classical School in Florida, von ihrem Posten zurücktreten. Im Kunstunterricht einer sechsten Klasse zum Thema „Kunst der Renaissance“ hatte sie Aufnahmen gezeigt von Michelangelos David, von dessen Deckenfresko „Die Erschaffung Adams“ in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan sowie von Sandro Botticellis Gemälde „Die Geburt der Venus“, zu sehen in den Uffizien in Florenz.

Eltern beschwerten sich über „Pornographie“ im Unterricht

Daraufhin beschwerten sich einige Eltern bei der Schulbehörde von Tallahassee darüber, dass ihre Kinder in der Schule mit „Pornographie“ traktiert und sie selbst vorab nicht über den Unterrichtsstoff informiert worden seien. Die Schulbehörde forderte nach Beratungen schließlich Schulleiterin Carrasquilla zum Rücktritt auf, um ihrer Entlassung zuvorzukommen.

Nardella hat die geschasste Lehrerin aus Florida nun nach Florenz eingeladen, „um ihr im Namen der Stadt ihre Anerkennung auszusprechen“, wie der Bürgermeister auf Twitter schrieb. „Kunst mit Pornographie zu verwechseln ist einfach lächerlich“, twitterte Nardella weiter. „Kunst ist Zivilisation, und wer sie lehrt, verdient Respekt.“

Nardellas Einladung hat in Florida und darüber hinaus in den USA ein breites Echo gefunden. Auch die Direktorin der Galleria dell'Accademia, Cecilie Hollberg, zeigte sich entsetzt über den erzwungenen Rücktritt der Schulleiterin: „Das ist absurd. Nacktheit ist nicht dasselbe wie Pornographie.“ Hollberg lud ihrerseits Lehrer und Schüler der Classical School aus der Hauptstadt von Florida in die Hauptstadt der Toskana ein, um die „Kunst der Renaissance“ in Florenz zu erleben, statt in einem funktionellen Klassenzimmer in Tallahassee anhand von Fotos darüber informiert zu werden. „Zu glauben, der David sei pornographisch, zeigt ein vollkommenes Unverständnis vom Inhalt der Bibel, von der westlichen Kultur sowie von der Kunst der Renaissance“, sagte Hollberg.

Victor Carrasquilla, der Ehemann der gefeuerten Lehrerin, kritisierte die Entscheidung der Schulbehörde von Tallahassee und versicherte, seine Frau sei „eine starke evangelikale Christin“. Womöglich wird die Pornographie-Affäre von Tallahassee um Michelangelos David einen regen Besuchsverkehr von Florida nach Florenz auslösen. Und vielleicht kriegt sogar die Schulleiterin ihren Job zurück.