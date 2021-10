Vorzüge von Melatonin : Die Schattenseiten des Lichts

Dunkelheit hat per se einen eher schlechten Ruf. Gerade jetzt im Herbst, wenn die Tage wieder kürzer werden und das Tageslicht schwindet, graut es vielen Menschen vor der düsteren Jahreszeit, die uns in den kommenden Monaten bevorsteht. Da mag es verwundern, dass es seit einiger Zeit einen Trend in der Tourismusbranche gibt, der sich gerade die Dunkelheit als Verkaufsargument auf die Fahnen geschrieben hat. Das Ganze nennt sich „Dark-Sky-Tourismus“ und basiert auf der Grundidee, dass weltweit immer weniger Menschen in den Genuss kommen, einen funkelnden Sternenhimmel betrachten zu können.

Galt der Anblick des nächtlichen Firmaments seit Urzeiten als eine der natürlichsten Erfahrungen, die man als Mensch machen kann, ist dies inzwischen längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Gerade in den großen Metropolen mehrt sich die Anzahl der Kinder, die noch nie in ihrem Leben den Sternenhimmel gesehen haben. Der Grund: Es ist schlicht und ergreifend zu hell geworden – und ohne Dunkelheit fällt das glitzernde Spektakel am Himmel aus.