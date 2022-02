Eine Mutter berichtet : Meine Tochter wurde zum Sohn

Tim sagte schon vor seinem zweiten Geburtstag, als er noch Isabel hieß, einmal zu mir: „Ich bin traurig, dass der liebe Gott mich zu einem Mädchen ge­macht hat.“ Da fragte ich mich zwar, warum er bereits den Unterschied zwischen den Geschlechtern kennt, aber wirklich beunruhigt war ich nicht. Er war so­wieso nie das Mädchen, das sich etwas aus Schühchen, Kleidchen und Rüschchen ge­macht hat. Das gibt es ja oft, und ich dachte mir nichts Schlimmes dabei. Für mich war er einfach ein etwas burschikoses Mädchen. In Erinnerung ist mir die Taufe mit eindreiviertel geblieben. Bis wir Schuhe gefunden hatten, die einigermaßen feierlich aussahen und die er auch gewillt war anzulassen, hat das ewig gedauert.

Im Nachhinein gab es sehr früh schon Signale, aber eigentlich gingen wir davon aus, dass alles so bleiben würde, wie es war. Dieses Thema war zu absurd. So was passierte anderen. Und dennoch ru­morte wohl schon etwas in mir, ganz tief drin. So nutzte ich die Gelegenheit, mit der Kitapsychologin zu sprechen, die einmal im Monat in die Gruppen kam und den Eltern für Fragen zur Verfügung stand. Ich wollte wissen, was sie von Isabels Aussage hielt, ein Junge zu sein. Denn mittlerweile sprach er nicht mehr vom Wunsch, sondern davon, einer zu sein. Sie war mit dem Thema aber nicht vertraut, und es kam eigentlich nichts heraus, bis auf eine Adresse, an die wir uns wenden konnten. Aber so weit waren wir noch nicht. Dass sie keine richtige Meinung zur Si­tuation hatte, hat mich eher erleichtert. Ich dachte: „Mach dir nicht so viele Gedanken, das ändert sich schon noch.“