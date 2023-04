Warum nimmt man sich keine Zeit für sie?

Unsere Tochter ist jetzt sechs Jahre alt. Im Sommer kommt sie in die Schule. Vor Kurzem hatten wir das erste Ge­spräch mit dem Leiter ihrer zukünf­tigen Grundschule, der sie bei einem der Schnuppertage erlebt hatte. Ich wusste schon genau, was mich erwarten wird.

Immer wenn es zu einer Art Elterngespräch kommt, sei es damals bei der Tagesmutter, jetzt im Kindergarten, bei den Ferienspielen oder im Sportverein – alle Unterhaltungen be­ginnen mit demselben Satz: „Ihre Tochter ist aber wirklich schüchtern.“ Ab und zu wird uns auch gesagt: „Ihre Tochter ist sehr zurückhaltend, still, zurückgezogen, vorsichtig, scheu oder gehemmt.“

Ich will das auch gar nicht abtun, meine Tochter ist schüchtern. Sie ist nicht die, die den Ton angibt, die sich in den Vordergrund spielt oder der es leichtfällt, auf fremde Menschen zuzugehen, sich in größeren Gruppen zurechtzufinden oder in fremden Situationen Mut zu fassen. Gehe ich mit ihr auf den Spielplatz, guckt sie immer erst einmal, wo am wenigsten los ist.

Natürlich wurmt mich das. Mir ist auch klar, dass es für sie in der Schule deshalb schwierig werden könnte. In der Schule zählt mehr als bisher in ihrem Leben, dass man sich durchsetzt, dass man sich etwas traut, dass man für sich und seine Bedürfnisse einsteht, dass man zeigt, was man kann.

Das bereitet mir schon Sorge, wenn ich auf die kommenden Jahre schaue. Und trotzdem ärgere ich mich über solche Gespräche immer wieder. Ich glaube, dass das zeigt, dass oft keine Zeit ist und bei manchem auch der Wille fehlt, sich mit anderen Seiten von schüchternen Kindern zu beschäftigen.

Meine Tochter, so zumindest erleben wir sie im Alltag, ist nämlich nicht nur schüchtern und zurückhaltend. Meine Tochter ist gegenüber unserer Familie und Freunden ausgesprochen empathisch, hat einen Blick für andere, ein wahnsinniges Gefühl für besondere Situationen und dafür, wie sich andere fühlen.

Sie kann sich gut mit einer Sa­che beschäftigen und begeistern. Manche Fragen, die sie stellt, zum Beispiel, wenn ich sie ins Bett bringe oder mit ihr Auto fahre, überraschen und beeindrucken mich. Sie macht sich echt über viele Sachen Gedanken. Sie ist sehr drauf aus, dass es allen um sie herum gut geht, dass Fairness herrscht.

Meine Tochter aber wächst, wie viele andere Kinder heute, in einer Welt auf, in der es immer mehr darum geht, dass man sich mit Ellenbogen durchboxt, dass man der Lauteste, der Wortgewandteste und Aktivste ist. Das ist bei uns Erwachsenen ja nicht anders. Diese Welt, so mein Eindruck, ist darauf aus, dass man sich analog und digital bestens verkauft. Die Kinder haben heute so früh ein Handy, das erhöht den Druck. Wenn nur noch solche Dinge zählen, dann ist es für eher leise Kinder wie meins noch schwerer.

Natürlich hat sie Freunde, und so wie unsere gesamte Familie schätzen sie diese Ei­genschaften meiner Tochter. Die Vorverurteilung, das Einsortieren in eine Schublade und das Einordnen des Kindes in die Gruppe von „schwierigen Kindern“ passiert aber so reflexartig, dass diese Kinder manchmal kaum eine Chance haben, da rauszukommen.

Oft wird mir als Mutter auch suggeriert: „Na, deine Tochter, so richtig glücklich kann sie ja nicht sein, da sie nicht ununterbrochen mit anderen spielen und die Sportmannschaft anführen will.“ Das verletzt mich. Ich er­lebe zu Hause nämlich ein Kind, das zufrieden ist mit dem Leben, das viel lacht, neugierig ist, sich an vielem er­freuen kann, Quatsch macht.

Ich würde mir aus meiner Sicht wünschen, dass man sich in Kita und Schule oder im Sportverein für schüchterne Kinder Zeit nimmt und sich ihrem Tempo, neuen Situationen und Menschen zu begegnen, anpasst.

Immer wieder Tadel statt Ermunterung

Ich hatte von Anfang die Befürchtung, dass es meinen Kindern so gehen wird wie mir. Ich war ebenfalls sehr schüchtern. Das war zu Hause kein Problem, aber in der Schule zeigte sich schnell das Unverständnis der Lehrer. „Wa­rum beteiligst du dich nicht?“, war die Standardfrage im Gymnasium. Und Schulterzucken meine Antwort.

Wie hätte ich das erklären können, dass ich in Panik geriet, wenn ich drankam, plötzlich eine Stille entstand und alle mich anschauten? Was, wenn ich was Falsches sage? Die anderen lachen? Oder ich gar kein Wort rausbekomme?

Dass es meiner Tochter ähnlich geht, zeigte sich schon im Kindergarten. An­ders als ihr großer Bruder, der extravertiert ist, dauerte es einige Zeit, bis sie sich traute, der Erzieherin zu sagen, dass sie auf Toilette musste. Oder im Morgenkreis erzählte, was sie am Tag vorher erlebt hat. Aber alle waren sehr verständnisvoll.

Schwierig wurde es in der Schule. „Das ist ganz selten, dass der Arm mal hoch geht“, sagte die Klassenlehrerin beim Elterngespräch tadelnd. Also wurde sie einfach so drangenommen. „Dann wird mir immer ganz heiß, Mama“, erzählte sie, „und in meinem Kopf ist plötzlich alles leer.“ Einmal musste sie in der dritten Klasse allein ein Referat halten. Sie war nervös und las von den Karteikarten ab. Aber immerhin, sie hatte es geschafft. Die Lehrerin jedoch gab ihr eine 3, weil sie nicht frei vorgetragen habe. Wieder Ta­del statt Ermunterung.

Seit sie in der weiterführenden Schule ist, hat sich das Problem verschärft. In den Hauptfächern zählt das Münd­liche 50 Prozent, in den Nebenfächern sogar 70. Schüchternheit wird zum Ma­kel.

Je nach Lehrer kann es ihr passieren, dass sie zwei Noten schlechter wird, auch wenn sie schriftlich gut ist. Ich versuche, ihr Mut zu machen. Aber leider gibt es sonst niemanden, der sagt: „Du bist, wie du bist. Und das ist gut so.“

