Aktualisiert am

Mehr Sterilisationen in USA

Mehr Sterilisationen in USA :

Mehr Sterilisationen in USA : Dann lieber niemals Kinder

Viele Bundesstaaten in den USA schränken Abtreibungen stark ein oder verbieten sie ganz. Immer mehr junge Männer und Frauen wollen sich deshalb absichern – und lassen sich sterilisieren.

Vasektomien verhindern Abtreibungen: Aktivisten demonstrieren in Washington gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. Bild: AFP

Als die Plattform „Politico“ Anfang Mai über den Plan des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten be­richtete, das fast 50 Jahre alte landesweite Abtreibungsrecht zu kippen, wartete Dani Marietti nicht lange. Die Studentin setzte sich an den Computer und begann, in ihrem Heimatstaat Montana nach ei­nem Arzt zu suchen, der bereit war, sie zu sterilisieren. „Ich wusste schon im­mer, dass ich keine Kinder ­wollte“, sagte die Fünfundzwanzigjährige dem Sender NPR. „Aber wenn man jünger ist, heißt es immer, dass man seine Meinung später noch ändern wird. Spätestens wenn man jemanden trifft, mit dem man sich die Familiengründung vorstellen kann.“ Die Angst, künftig eventuell nicht mehr selbst über Ver­hütung oder Abtreibung entscheiden zu können, ließ Marietti jetzt dennoch einen Termin zur Sterili­sation verein­baren. In den kommenden Tagen werden der Studentin beide Eileiter entfernt.

Mit Sterilisation vorbeugen?

Marietti gehört zu den schätzungsweise Zehntausenden Amerikanerinnen, die nach dem Ende des in der Grundsatz­entscheidung Roe v. Wade garantierten landesweiten Abtreibungsrechts weitere Verbote bei der Fortpflanzungsmedizin fürchten – und sich sterilisieren lassen. Durch die Entscheidung Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization hatte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Frage der Abtreibung am 24. Juni den einzelnen Bundesstaaten überlassen. Mariettis Heimatstaat Montana lässt Schwangerschaftsabbrüche zwar weiterhin zu.