Immer mehr Vorfälle in England : Gibt es wegen Navis mehr Geisterfahrer?

Auf englischen Autobahnen nimmt die Zahl der Geisterfahrer zu. Der Automobilverband macht das blinde Vertrauen einiger Fahrer in ihr Navi mitverantwortlich. Er appelliert an den gesunden Menschenverstand.

Englische Polizisten stehen an der Autobahn M25 nahe des Flughafens Heathrow. Bild: dpa

In England sind zuletzt deutlich mehr Geisterfahrer auf den Straßen unterwegs gewesen. Zwischen dem 20. Juni 2022 und dem 19. Juni 2023 habe es insgesamt 872 Vorfälle mit „entgegenkommenden Fahrzeugen“ auf Autobahnen (motorways) im größten britischen Landesteil gegeben, berichtete die Zeitung „Telegraph“ am Montag unter Berufung auf die Behörde National Highways. Das seien gut 16 pro Woche und 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der Automobilverband AA machte blindes Vertrauen in Navigationsgeräte für die Zunahme mitverantwortlich. So würden Fahrer einen Hinweis wie „bitte die dritte Ausfahrt nehmen“ wörtlich verstehen und nicht auf Verkehrsschilder achten.

In Deutschland zählte der ADAC in 2022 auf Autobahnen insgesamt 2124 Falschfahrer-Warnmeldungen. Die Zahlen pendelten sich seit Jahren um die 2000 ein, teilte der ADAC auf Anfrage mit. 2020 gab es demnach 1732 Meldungen, 2019 waren es 1903, im Jahr davor 1876. Die Ursache lasse sich nicht immer überprüfen, am häufigsten seien falsches Auffahren sowie Wenden auf der Autobahn der Grund. „Andere Verkehrsteilnehmer geraten auf die Gegenfahrbahn, weil Straßenverlauf und Beschilderung ungünstig gestaltet sind, die Sicht schlecht ist, sie Orientierungsprobleme haben oder abgelenkt sind“, teilte der ADAC mit.

In England sorgte vor allem ein Unfall für Aufsehen, als ein 15-Jähriger mit einem gestohlenen Lieferwagen nahe der Stadt Bradford gegen ein Taxi krachte. Der Taxifahrer und sein Fahrgast sowie der Beifahrer des Jugendlichen starben.

„Der Anstieg von Fahrzeugen, die auf Autobahnen in die falsche Richtung fahren, ist beängstigend und kann tödlich sein“, sagte AA-Präsident Edmund King. „Verschiedene Vorfälle sind offenbar eindeutig auf betrunkene Fahrer zurückzuführen, dafür gibt es absolut keine Entschuldigung.“ Zugleich rief King die Fahrer auf, ihrem gesunden Menschenverstand zu folgen und sich nicht zu sehr auf ihr Navigationssystem zu verlassen. Der AA warnte, dass die Geräte falsch funktionieren könnten, wenn das GPS-Signal schwach ist oder sich die Straßenführung vorübergehend ändert.