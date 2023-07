Frau Wines, Sie sind Park Ranger im ­Nationalpark Death Valley an der Grenze von Kalifornien und Nevada. Im Juli wurden im „Tal des Todes“ schon 53,9 Grad Celsius gemessen, was nicht weit entfernt war vom weltweiten Hitzerekord: 54,4 Grad wurden bei Ihnen im Juli 2021 registriert. Sie leben seit 18 Jahren im ­Death Valley. Machen ein paar Grad mehr oder weniger für Sie noch einen Unterschied?

Eigentlich nicht. Zum Glück passt sich der Körper an die Hitze an. Ich muss ihn aber jedes Jahr nach Winter und Frühling ­wieder auf den heißen Sommer einstellen. Das fällt mir von Jahr zu Jahr schwerer. Ob das an meinem Alter oder den steigenden Temperaturen liegt, kann ich nicht sagen. Ich habe mir angewöhnt, vor dem Schlafengehen zu duschen und nass ins Bett zu gehen. Das hält kühl, besonders wenn es, wie in den vergangenen Wochen, auch nachts noch 35 Grad heiß bleibt.