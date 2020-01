Nach „Megxit“ : Queen beruft Krisentreffen ein

Queen Elizabeth II. hat offenbar ein Familientreffen einberufen, bei dem es um die Zukunft von Prinz Harry und Meghan gehen soll. Das Krisentreffen soll laut übereinstimmenden Medienberichten am Montag auf ihrem Anwesen in Sandringham in Norfolk stattfinden.

Das Treffen, an dem demnach die Königin, Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry teilnehmen werden, ist die erste Begegnung der vier seit der Ankündigung des Herzogs und der Herzogin von Sussex von Mittwoch, sich aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zurückzuziehen.

Laut Berichten soll es um Vorschläge zur künftigen „progressiven“ Rolle des Paares gehen, die bereits von Palastbeamten und Vertretern der britischen und kanadischen Regierung ausgearbeitet wurden.Trotz des Zeitunterschieds soll Meghan offenbar per Telefonschalte an dem Gespräch teilnehmen, berichtet der „Guardian“. Die amerikanisch-stämmige Herzogin von Sussex war kurz nach der Bekanntgabe des Rückzuges von den royalen Pflichten nach Kanada abgereist.

Es soll auch um das Thema Geld gehen

Den Berichten zufolge sollen mehrere Optionen bei dem Treffen diskutiert werden. Dabei soll es unter anderem um die Frage gehen, wie künftig für die Sicherheit von Harry und Meghan und ihrem acht Monate alten Sohn Archie gesorgt werden soll, wenn sie sich in Nordamerika aufhalten. Geklärt werden muss auch, bei welchen Anlässen das Paar noch öffentlich für die Royals auftreten wird. Auf die Anrede „Königliche Hoheit“ müssen die beiden den Berichten zufolge möglicherweise in Zukunft verzichten. Auch das Thema Geld wird wohl auf den Tisch kommen: Harry erhält laut der BBC jedes Jahr von seinem Vater Charles mehrere Millionen Pfund. Das Königshaus dürfte sehr genau darauf achten, auf welche Weise er in Zukunft ein eigenes Einkommen generieren will.

Aus Palastkreisen hieß es, die Queen wolle innerhalb von Tagen eine umsetzbare Lösung für die beiden finden. Dem „Telegraph“ zufolge soll noch vor dem nächsten öffentlichen Auftritt Harrys am Donnerstag eine Entscheidung her – „Sandringham-Showdown, um die Zukunft der Sussexes zu entscheiden“ titelte das Blatt am Sonntag. Harry und Meghan sind in England auch als Herzog und Herzogin von Sussex bekannt.

Laut britischen Medien sieht ihr Enkel jedoch keinen Grund zur Eile. Wie die „Daily Mail“ nun berichtet, will sich Prinz Harry nach seinem angekündigten Rückzug als hochrangiges Mitglied der royalen Familie Zeit lassen, einen entsprechenden Deal mit der Queen und seinem Vater auszuhandeln.

Dass es ein Krisentreffen geben sollte, war bereits am Freitag bekanntgeworden. Harry und Meghan würden falsch liegen, falls sie glaubten, sie könnten die endgültigen Entscheidungen treffen, zitierte der „Telegraph“ am Freitag einen nicht näher genannten Insider. „Ihre Majestät ist der Chef.“ Offiziell äußerte der Palast Verständnis für „ihren Wunsch, einen anderen Weg einzuschlagen". Es handele sich jedoch um „komplizierte Fragen, die zu regeln Zeit braucht“.

Die Queen, Thronfolger Prinz Charles (71) und Prinz William (37) sollen ihre Teams angewiesen haben, schnell mit Regierungen und den Mitarbeitern des Paares „an umsetzbaren Lösungen“ zu arbeiten.

Harrys Bruder ist wütend

Prinz William soll wütend auf Harry sein, wie britische Medien berichteten. Die Brüder verstehen sich seit einiger Zeit nicht mehr gut, ebenso wie Meghan und Kate (38). Harry hatte das in einem Interview während seiner Afrikareise im vergangenen Jahr eingeräumt.

Harry und Meghan hatten am Mittwochabend angekündigt, sich aus der ersten Reihe der Royals zurückzuziehen. „Wir wollen als ,ranghohe' Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten und arbeiten, um finanziell unabhängig zu werden", erklärten Harry, Sechster in der britischen Thronfolge, und seine Frau. Sie wollen demnach künftig abwechselnd im Vereinigten Königreich und in Nordamerika leben. Vor ihrer Ehe mit Harry hatte Meghan in Kanada als Schauspielerin der Anwaltsserie „Suits“ gelebt.