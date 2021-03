Interview von Meghan und Harry : Großbritannien rätselt über die Erklärung der Königin

The show must go on: Prinz Charles trat am Mittwoch mit seiner Frau Camilla bei einem Termin der englischen Gesundheitsbehörde auf – die Fragen der Journalisten zielten aber vor allem auf das Interview seines Sohns und seiner Schwiegertochter. Bild: Polaris/laif

Einer der populärsten Verteidiger des Königshauses ist Piers Morgan. Nach Meghans aufsehenerregenden Vorwürfen und Bekenntnissen sagte der Fernsehmoderator in seiner Show „Good Morning Britain“, er kaufe der Herzogin kein einziges Wort ab, ja, er würde ihr „nicht mal glauben, wenn sie den Wetterbericht verliest“. Es folgte ein Shitstorm, eine Protestwelle erreichte die Aufsichtsbehörde für britische Sender, und auch Meghan selbst legte förmliche Beschwerde ein, wie am Mittwoch bekannt wurde. Am Dienstag knöpfte sich auch noch der Wetterfrosch der Morgen-Show den Chefmoderator persönlich vor. Morgan verließ vor laufenden Kameras das Studio und reichte seine Kündigung ein.

Der Skandal in Britanniens beliebtester Frühstückssendung ist nur das prominenteste Beispiel für den tiefen Graben, den das Interview von Prinz Harry und Meghan mit Oprah Winfrey im Königreich gerissen hat. Etwa gleich stark sind die Unterstützer des „Teams Meghan“ und des „Teams Königin“, aber wenn man die Umfragen nach Alter aufdröselt, werden aparte Unterschiede sichtbar. Mehr als 60 Prozent der unter Vierundzwanzigjährigen sind der Meinung, die Herzogin sei unfair vom Königshaus behandelt worden, aber nur 15 Prozent der Befragten über 65. Meghan wird vor allem in den Vereinigten Staaten unterstützt, wo nach der Tennisspielerin Serena Williams auch Popstars wie Beyoncé und Politprominente wie Hillary Clinton den „Mut“ und die „Inspiration“ der Herzogin lobten oder sich über die „Grausamkeit“ gegen sie empörten.

Die Königin versuchte am Dienstagabend, Worte zu finden, die auf allen Seiten den Blutdruck senken. In 61 fein kalibrierten Wörtern kam sie ihrem Enkel und dessen Frau entgegen, ohne deren Vorwürfe zu akzeptieren. Die ganze Familie sei „traurig“ zu hören, in welchem Ausmaß das Paar die vergangenen Jahre als schwierig erlebt habe. Damit reagierte sie auf den Vorwurf der Herzogin, keine seelische Hilfe in der „Institution“ erfahren zu haben, obwohl sie in ihrer Zeit im Kensington-Palast von Suizidgedanken geplagt wurde.

Wurde der „Schuldige“ intern identifiziert?

Die heikelste Passage bezog sich auf Meghans Aussage, „jemand aus der Familie“ habe vor der Geburt ihres Sohns Archie in Gesprächen mit Prinz Harry erörtert, „wie dunkel“ die Hautfarbe des Jungen sein könnte. Dazu schrieb die Königin, dass die Themen, die Meghan in ihrem Interview angesprochen habe – „besonders das über die Rasse“ –, „Besorgnis“ in der Familie erregt hätten. „Auch wenn sich manche Erinnerungen unterscheiden, werden sie sehr ernst genommen und von der Familie privat behandelt werden.“

Um diese Sätze drehte sich die Debatte am Mittwoch: Heißt das, dass der „Schuldige“ intern identifiziert wurde? Oder war die Formulierung nur als diplomatisches Dementi zu verstehen, dass überhaupt jemand Archies Hautfarbe problematisiert hat? Harry hatte nur klarstellen lassen, dass das inkriminierte Gespräch weder von der Königin noch von ihrem Ehemann, Prinz Philip, mit ihm geführt wurde. Wer aber war es dann? Kronprinz Charles? Harrys älterer Bruder William? Eine ihrer Frauen?

Die schwerwiegendere Frage lautete am Mittwoch allerdings, ob der Buckingham-Palast den richtigen Ton gefunden und mit der Erklärung die Freiheit erworben habe, den Rassismus-Vorwurf rein familienintern zu behandeln. Dies wurde vom früheren BBC-Hofberichterstatter Peter Hunt bezweifelt. Für ihn hat die Königsfamilie „zu spät und zu wenig“ geliefert. Besonders fehle eine klare Verurteilung von Rassismus.

Das Argument, das von vielen geteilt wurde, bekam zusätzliches Gewicht durch die Erinnerung an die letzte Mitteilung des Palasts, die erst eine Woche alt ist. Darin hatte es geheißen, dass man intern Beschwerden nachgehe, denen zufolge die Herzogin Mitarbeiter gemobbt und erniedrigt habe. Verbunden worden war die Mitteilung mit der Grundsatzerklärung, dass der Palast „Mobbing und Belästigung nicht toleriert und nicht tolerieren wird“.

Der Streit griff am Mittwoch auch auf die Journalistenvereinigung „Society of Editors“ über, die sich zunächst in einer Erklärung gegen Meghans Vorwurf verwahrt hatte, dass „Teile der britischen Presse“ rassistisch seien. Mehr als 160 Mitglieder mit Migrationshintergrund gaben wiederum eine eigene Erklärung heraus, in der sie die Erklärung der Organisation als „lachhaft“ bezeichneten und ihr vorhielten, die wahren Verhältnisse zu leugnen.

Unterdessen lief „Good Morning Britain“ am Mittwoch zum ersten Mal ohne Piers Morgan. Zu Beginn der Sendung meldete er sich allerdings über Twitter zu Wort und informierte die Fans über seinen Reflexionsprozess mit Hilfe einer variierten Churchill-Sottise: „Am Montag habe ich gesagt, dass ich Meghan Markle in ihrem Oprah-Interview nicht glaube. Ich hatte Zeit, darüber nachzudenken, und ich glaube ihr noch immer nicht.“