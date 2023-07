Sylvia Wagner ist bei Nonnen und einer Pflegefamilie aufgewachsen. Als Erwachsene hat sie aufgedeckt, dass Medikamente bis in die Siebzigerjahre an Heimkindern und „milieugeschädigten“ Jugendlichen getestet wurden – darunter auch ihrem eigenen Bruder.

Heute in Dülmen: Sylvia Wagner, hier in ihrem Garten, wohnt in der Nähe der Orte, an denen alles begann. Bild: Daniel Pilar

Einen großen Stapel Dokumente hatte sich Sylvia Wagner an jenem Tag aus dem Archiv des Pharmaunternehmens Merck in den Lesesaal kommen lassen. Es würde wieder einige Stunden dauern, sich durch die ohne klare Ordnung abgelegte Korrespondenz der Firma mit Behörden und Instituten aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren zu arbeiten. Bald aber stieß Wagner, selbst Pharmazeutin, auf Unterlagen, in denen es um die Prüfung neuer Medikamente in Heimen, Kliniken oder Psychiatrien an „schwer erziehbaren“ oder als „schwachsinnig“ abgestempelten Kindern und Jugendlichen ging. Seitenlang berichteten die Anstaltsmediziner über die angeblich gute Wirkung der erprobten Medikamente. Die Heranwachsenden seien wesentlich ruhiger oder durch die Sedierung überhaupt erst zugänglich für eine Psychotherapie.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



In jener Zeit gab es noch keine Zulassungsverfahren für Medikamente. Wie bei der pharmakologischen Prüfung existierten in den Fünfzigerjahren auch für klinische Studien keine verbindlichen Regelwerke; vielmehr lagen Umfang und Ausgestaltung des Verfahrens praktisch im Ermessen von Ärzten und Herstellern. Ein vorgeschriebenes Zulassungsverfahren gibt es erst seit 1976. Bis dahin handelte es sich bei den „Prüfberichten“ von Kliniken, niedergelassenen Ärzten und auch aus Kinderheimen oft um unsystematische Rückmeldungen mit wohlfeilen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Allgemeinformeln.