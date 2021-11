Mediencoach über „Squid Game“ : „Die Serie sollte ab 18 sein – oder auf dem Index landen“

Frau Schulz, die Netflix-Serie „Squid Game“ hat auch Schulhöfe erreicht: ­Kinder spielen die in der Serie gezeigten Spiele nach – der Verlierer wird am Ende „erschossen“, in einigen Fällen auch beleidigt oder geschlagen. Müssen Eltern sich Sorgen machen?

Julia Anton Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET Folgen Ich folge

Wenn so etwas beobachtet wird, ist es in jedem Fall wichtig, gemeinsam mit den Kindern darüber zu sprechen, wie bei allen kontrovers diskutierten Medien­angeboten. In dem Fall von „Squid Game“-Spielen sollte man aber auch hinsehen, ob es wirklich so dramatisch ist. Ein gewisses spielerisches Machtprinzip, bei dem es Gewinner und Verlierer gibt, gehört zum kindlichen Spiel dazu. Werden tatsächlich Kinder geschlagen, beleidigt oder aus­gegrenzt, ist natürlich eine Grenze überschritten. Dennoch ist es gut, dass durch den Hype jetzt auch über Jugendschutz gesprochen wird – das sorgt vielleicht dafür, dass Netflix hier noch mal nach­justiert.