Maya Bay aus „The Beach“ : Der berühmteste Strand der Welt ist wieder geöffnet

Die junge Frau kneift die Lider zu. Das gleißende Licht, das der mehlfeine Sand und die seichte Wasseroberfläche zur Mittagszeit reflektieren, ist so stark, dass es in den Augen schmerzt. Vom Strand aus schaut die Thailänderin auf die Maya Bay hinaus. „So ist es viel schöner hier“, sagt sie, während das kristallklare Wasser ihre Füße umspült. Etwas weiter vom Strand entfernt leuchtet das Meer in überirdischem Neontürkis. Am Ende der Bucht ragt eine Wand dunkelgrauer Karstfelsen hinauf, die urtümlichen Giganten haben den Ort fast umschlossen. Nur am äußersten Ende findet sich ein Spalt, der die Bucht zum Ozean hin öffnet. Er war das Eingangstor für eine Armada von Schnell- und Longtailbooten, die über Jahre täglich hier einfiel.

Die Frau heißt Kanyarat Petna, kommt von der Insel Phuket und ist Touristenführerin. Sie kennt diesen malerischen Ort seit vielen Jahren. Aber so wie in den vergangenen Wochen hat sie ihn noch nie erlebt. Mehr als drei Jahre lang war die Maya Bay im Süden Thailands für Besucher gesperrt. Die vom Massentourismus zerstörte Natur sollte sich erholen können. Die Vierunddreißigjährige erinnert sich noch, wie sie nach der Wiederöffnung am Jahresanfang das erste Mal den offenen Blick in die Bucht genoss. „Ich war so glücklich. Ich lachte, weil alles so viel schöner war. Vorher konnten wir den Strand nicht einmal sehen – nur Boote.“ Statt Tausender Touristen täglich finden sich nun auch wieder Fische ein, die bis nah ans Ufer kommen.

Und schon huscht ein kleiner Schatten im flachen Wasser vorbei. Ein Tourist zückt sein Handy und verfolgt das etwa 30 Zentimeter lange Tier mit seinem Objektiv. Der graubraune Körper hat kleine schwarze Tupfer an den Flossen: ein Schwarzspitzen-Riffhai. Die Rückkehr dieser weitgehend ungefährlichen Haiart gilt als Zeichen dafür, wie sich die Maya Bay, in der sich in fast perfekter Sichel einer der berühmtesten Strände der Erde erstreckt, mittlerweile erholt hat. Seine Popularität verdankt der Ort dem Film „The Beach“. Darin steckte der junge Leonardo DiCaprio die Zehen in den Sand, stützte die Ellbogen auf die Knie, schaute entrückt lächelnd auf das Meer.

„Wie auf einem Parkplatz“

Für den Rucksackreisenden, den der Hollywoodstar damals darstellte, erfüllte sich mit der Entdeckung eines unberührten Paradieses der ultimative Traum des Backpackers. Gefunden hatte er ihn mithilfe einer Art Schatzkarte, die ihm ein anderer Rucksackreisender vermacht hatte. In Wahrheit lässt sich die Bucht recht einfach erreichen, mit einem Schnellboot oder einem Longtail von Phuket oder der Nachbarinsel Ko Phi Phi Don. Mit ohrenbetäubendem Knattern gleitet das Holzboot mit dem weit nach hinten ausladenden Heckpropeller über die Wasseroberfläche. Die unbewohnte Insel Ko Phi Phi Leh, an der die Bucht liegt, guckt aus dem Wasser wie der gepanzerte Rücken einer urzeitlichen Amphibie. Am Rand ragt eine majestätische Kalksteinklippe in die Höhe.

Im Film fand die Traumreise ein unschönes Ende. Hinter der traumhaften Oberfläche lauerten – wie so oft in Literatur und Film – Betrug, Tod und Verderben. Auch im wirklichen Leben hatte der Strand nach dem Erfolg des Films bald einiges von seinem Zauber eingebüßt. „Das Niedrigwasserriff in der Maya Bay war wundervoll. Ich bin dort vor vielen Jahren tauchen gegangen“, sagt Meeresbiologe Thon Thamrongnawasawat von der Kasetsart-Universität in Bangkok. Doch der Film habe das ge­ändert. „Nach ‚The Beach‘ kamen immer mehr Leute in die Bucht, auch immer mehr Touristengruppen aus China und Korea.“ Bis zu 8000 Besucher pro Tag kamen nun. Manchmal lagen 100 Boote am Strand: „Wie auf einem Parkplatz.“