Frances „Poppy“ Northcutt 1969 mit ihren NASA-Kollegen: „Ich bin hier. Gewöhnt euch daran!“ Bild: Paris Match via Getty Images

Frau Northcutt, Apollo 8, der erste bemannte Flug zum Mond, zog etwa eine Milliarde Menschen vor die Fernseher. Die Astronauten Frank Borman, James Lovell und William Anders kreisten zehnmal um den Mond und wurden die Ersten, die seine dunkle Seite sahen und die Erde aus der Ferne als ganzen Planeten beobachten konnten. Welche Erinnerungen haben Sie an die sechs Tage im Dezember 1968?

Mir fällt direkt ein, wie kompliziert die Mission war, eine extreme Herausforderung. Alles war neu: Astronauten, die die Erde verließen, der Flug in Richtung Mond, das Umkreisen. Es war auch das erste Mal, dass die Kommunikation zu einem Raumschiff abbrach, während es auf der Rückseite des Mondes große ­Manöver vornahm. Es war furchterregend. Wir wussten 20 Minuten lang nicht, was dort oben los war.

Das klingt nach einer halben Ewigkeit.

Ja, es waren 20 unfassbar lange Minuten. Wir warteten darauf, dass die Astronauten wieder von der dunklen Seite des Mondes auftauchten. Dabei zeigte die Uhr einen Countdown an. Alle waren mehr als aufgeregt, besonders als die Raumkapsel nicht zu der geplanten Zeit auftauchte. Sie verspätete sich nur um etwa eine Minute, aber weil alles andere so präzise war, wurden natürlich alle nervös. Zudem wussten wir nicht genau, wo die Kapsel wieder hervortreten würde. Bevor die Signale lokalisiert werden konnten, vergingen weitere Minuten. Der Mond war vor Apollo 8 noch nicht vermessen worden. Und die nervenaufreibendste Zeit jeder Mondmission ist die, bei der die Leute im Kontrollzentrum nicht wissen, was auf der „dark side“ passiert. Dort begeben sich die Astronauten in die Umlaufbahn, dort zünden sie die Motoren, um nach Hause zu kommen.

Bis zum Ende der Vierzigerjahre wurden junge Amerikanerinnen an vielen High­schools von Kursen zu Physik und höherer Mathematik ausgeschlossen. Die Sommerprogramme der National Science Foundation ließen bis in die Sechzigerjahre nur männliche Schüler zu. Wie ­haben Sie es in das Kontrollzentrum der NASA geschafft?

Ich hatte an der Universität ein Seminar in Himmelsphysik belegt. Nicht weil mich das Thema besonders interessierte, sondern weil es ein Seminar war, das nicht morgens um acht Uhr begann. Ich war eine pragmatische Studentin, die nicht so früh aus dem Bett wollte. Ich studierte ­Mathematik, hatte aber kein bestimmtes Ziel. Die meisten Frauen, die damals auf ein College gingen, arbeiteten später als Krankenschwester oder Lehrerin. Ich las ein Stellenangebot des Technologiekonzerns TRW und dachte, das sei interessanter. Als Angestellte von TRW kam ich als eine Art technische Assistentin zur NASA.

Ihr Titel lautete „Computress“. Welche Aufgabe hatten Sie?

Wir arbeiteten damals schon an Computern und führten für Ingenieure die Routinearbeiten aus. Viele Leute meinen, wir hätten wie in dem Film „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ auf der Rückseite eines Schreibblocks irgendetwas gerechnet. Ich kann Ihnen versichern, dass man die Rückkehr einer Raumkapsel zur Erde nicht auf diese Art bestimmen kann. Die Astronauten würden es garantiert nicht überleben. Wir nutzten damals Großrechner, die sich über mehrere Zimmer erstreckten. Es dauerte Stunden, bis die Daten, die wir beispielsweise zu Treibstoffmengen einzelner Flugmanöver einspeisten, verarbeitet zurückkamen. Manchmal erreichten sie uns auch erst am nächsten Morgen.

Bei TRW und auch bei der NASA waren Mitte der Sechzigerjahre einige Frauen beschäftigt. Welche Eigenschaft hatten Sie, die Sie als Erste in das Mission ­Control Center, das Herz der amerikanischen Raumfahrt, brachte?