Forschungsprojekt in Krater : Marsmenschen in Israel

Bis Ende Oktober simulieren sechs Menschen in dem Erosionskrater Machtesch Ramon in Israel einen Aufenthalt auf dem Mars. Was tun die „Ramonauten“ dort?

Sieht aus, wie man sich den Mars vorstellt: Zwei Forscher trainieren im Ramon-Krater in der israelischen Negev-Wüste für eine Expedition zum Mars. Bild: AFP

Normalerweise streifen Steinböcke und Gazellen durch den Machtesch Ramon im Süden Israels – gestört werden sie nur von Wanderern und Ausflüglern, die die archaische Landschaft des größten Erosionskraters auf der Erde bewundern. Nun bekommen die Tiere für ein paar Wochen Gesellschaft von einer Handvoll ungewöhnlich gekleideter Forscher: Es sind sogenannte Analog-Astronauten. Bis Ende Oktober simulieren fünf Männer und eine Frau einen Aufenthalt auf dem Mars.

In dieser Zeit leben sie völlig abgeschieden. Ihre Basisstation, eine 120 Quadratmeter große Zeltkonstruktion, verlassen sie nur in speziellen Raumanzügen. In die Kommunikation mit dem Unterstützerteam im österreichischen Innsbruck wurde eine jeweils zehn Minuten lange Verzögerung eingebaut.

Fehler auf dem Mars nicht wiederholen

In ihrer Unterkunft und bei den simulierten Außeneinsätzen sollen die Analog-Astronauten verschiedene Experimente vornehmen. Dabei gehe es vor allem darum, falsche Ansätze zu erkennen, sagte Gernot Grömer vom Österreichischen Weltraum Forum (ÖWF) der Nachrichtenagentur Reuters. „Jeden Fehler, den wir hier auf der Erde machen, werden wir hoffentlich auf dem Mars nicht wiederholen.“ Das ÖWF leitet zusammen mit der israelischen Weltraumagentur das D-MARS genannte Projekt, das es seit 2018 gibt. Ziel ist es, Erkenntnisse zu sammeln, die dereinst in eine bemannte Mission zu dem Nachbarplaneten einfließen könnten. Dazu gehört auch die Erprobung einer Drohne, die mit präzisen Kameras zu autonomer Navigation in der Lage sein soll.

Den in der Negev-Wüste gelegenen Ramon-Krater, der bis zu 40 Kilometer lang und zwischen zwei und zehn Kilometern breit ist, haben die Forscher für die Simulation ausgewählt, da die schroffe, rötliche Landschaft derjenigen auf dem Mars ähnelt. Die sechs Analog-Astronauten kommen aus Deutschland, Österreich, Israel, Portugal, Spanien und den Niederlanden. Sie werden auch „Ramonauten“ genannt.