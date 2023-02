Die Faschingssendung „Fastnacht in Franken“ ist für viele Franken Kult. Vor allem Markus Söder nutzte sie in den vergangenen Jahren immer wieder, um mit seinem Kostüm politische Ambitionen zu offenbaren.

Wenn man eine Fränkin schickt, um über die Faschingssendung „Fastnacht in Franken“ zu berichten, ist der Schlamassel schon programmiert. Professionelle Distanz zu diesem Spektakel ist da eine Herausforderung, etwa so wie die Berichterstattung über ein Champions-League-Finale für den Fan einer beteiligten Fußballmannschaft. Die Liveübertragung der Prunksitzung aus Veitshöchheim ist die quotenstärkste Sendung des Bayerischen Rundfunks und für viele Franken Kult – ein fester Termin im Kalender, Anlass für Fernsehabende mit Freunden, Stoff für Diskussionen in der Kneipe.

Anna-Lena Ripperger Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge



Und das hat übrigens nicht nur mit Markus Söder zu tun, auch wenn der die Faschingssitzung seit Jahren für seine ganz eigene Kostüm-Show nutzt. Die Sendung, die es schon seit 1987 gibt, ist mehr als eine Bühne für den CSU-Politiker: Sie ist ein Hochamt des Humors, der örtlichen Faschingstraditionen und des fränkischen Lokalpatriotismus. Sie vereint Unterhaltung auf hohem Niveau mit . . . – Sie merken es, liebe Leser, mit der Reporterin geht die Fränkin durch. Es ist wohl besser, doch beim bayerischen Ministerpräsidenten und seinen Kostümen zu bleiben.

Hexe, Frosch oder Ritter?

Söder hatte sich dazu in diesem Jahr schon einige Tage vor der Sendung zu Wort gemeldet, mit einem Instagram-Video aus einem Nürnberger Kostümverleih. Sollte er als Frosch gehen, als Hexe oder als Ritter, fragte er seine Follower, um die Spannung anzuheizen. Lange war die fast automatisch entstanden: Weil Söder noch nicht da angekommen war, wo er gern gewesen wäre, im Ministerpräsidentenamt, war jede seiner Maskeraden – Shrek, Prinzregent Luitpold oder Edmund Stoiber – ein Symbol, das es mit Blick auf seine Ambitionen und den Machtkampf in der CSU zu deuten galt.

Als er schließlich in die Staatskanzlei einzog, erlegte er sich erst einmal Verkleidungsenthaltsamkeit auf. Oder anders: Er trug von 2019 an das Kostüm, auf das er sich viele Jahre lang vorbereitet hatte, das des Ministerpräsidenten, einen Smoking. 2022 deutete er dann an, im kommenden Jahr wieder verkleidet nach Veitshöchheim zu kommen. Dass 2023 in Bayern ein neuer Landtag gewählt wird, dürfte bei diesen Überlegungen keine ganz unbedeutende Rolle gespielt haben. Ein kostümierter Söder bietet sich schließlich geradezu an, um Gesprächsstoff zu generieren, nicht nur am Tag selbst, sondern auch davor und darüber hinaus.

Ohne Kostüm habe er sich nackt gefühlt

Am Freitagabend erschien Söder dann als „Stammesältester der Bayern“, mit Locken und Bart, Umhang und Stab. Als Mann, der den Freistaat „durch die Stürme der Zeit führt“; das passe besser zu den aktuellen Krisen als purer Klamauk. Ganz ohne Kostüm habe er sich in den vergangenen Jahren geradezu nackt gefühlt bei „Fastnacht in ­Franken“, ließ Söder dann noch wissen, und fügte bedeutungsschwanger hinzu: „I’ll be back.“

Dass sie nach den Jahren pandemie­bedingter Einschränkungen schon mit vollem Elan zurück sind, zeigten die Künstler auf der Bühne. Die Gardetänze waren perfekt ausgeführt, die Witze der Bütten­redner mal sehr politisch (über die „Reichsbürger“-Verschwörung: „Ich sag’s den Spinnern lieber gleich, ich will nicht heim ins Deutsche Reich“), mal einfach unterhaltsam. Ziel vieler Seitenhiebe war die bayerische SPD („eine Partei, für die es sich nicht einmal lohnen würde, eine App zu programmieren, weil sie zu wenige Nutzer hätte“). Die Grünen mussten sich vor allem für das zur Rede stellen lassen, was ihre Partei im Bund so macht („mutierte Friedensengel“). Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, der als Zimmermann verkleidet ein Statement für das „ehrbare Handwerk“ setzen wollte, musste sich als „Selbstlautschänder von Niederbayern“ und wirrer Winnetou-Verteidiger veräppeln lassen. Die CSU wurde für ihre fragwürdigen Maskendeals geziehen – und für die Präventivhaft für Klimaaktivisten.

Mehr zum Thema 1/

Die Reporterin, die ja nun mal Fränkin ist, ertappte sich während der vierstündigen Sitzung mehrmals dabei, wie sie dem Zauber von Veitshöchheim erlag und kurz in die Hände klatschte. Professionelle Distanz gut und schön, aber immerhin standen da die Helden ihrer Jugend auf der Bühne. Eine andere große Anhängerin der „Fastnacht in Franken“ fehlte dieses Jahr im Publikum: die langjährige Landtagspräsidentin und CSU-Politikerin Barbara Stamm, die 2022 verstarb. Sie war Stammgast der Sitzung. In Erinnerung an sie wollen die Narren nun jedes Jahr ihren Platz als „Stamm-Platz“ an besondere Menschen vergeben – weil sie nicht gewollt hätte, dass ihr Platz bei der Kult-Sendung der Franken leer bleibt.