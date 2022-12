Söder und sein Adventskranz : Und wenn die vierte Kerze brennt

Advent bedeutet Ankunft. In den Wochen vor Heiligabend wird auf das Kommen des Herrn gewartet. Damit ist aber noch nichts über seine Identität gesagt. Mag sein, dass die Jüngeren, die noch an Märchen glauben, des Herrn Jesus harren. Die Größeren dürften eher auf Markus Söder gespannt sein. Genauer gesagt darauf, wie er am Sonntag die letzte Kerze am Adventskranz anzünden wird. Noch genauer: welches Foto davon auf Instagram verbreitet wird.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Die drei ersten Kerzen hatten das Netz entflammt, die zweite Kerze mehr als die erste, so richtig heiß und hitzig wurde es dann mit der dritten. Den Menschen war nicht nur aufgefallen, dass Söder auf jedem Foto augenscheinlich denselben Pullover und dasselbe Hemd trug, sondern auch, dass Kerze eins am zweiten Ad­vent so wenig heruntergebrannt war wie Kerze zwei. Selbst die seriöse „Süddeutsche Zeitung“ schaltete sich ein, mutmaßte, dass Söder alle Kerzen bei ein und demselben Fototermin angezündet hatte, womöglich schon im November.

Liegt's am Brandschutz?

Nun könnte man sagen: Selbst wenn! Wäre das nicht besser als die Vorstellung, dass der Ministerpräsident und CSU-Chef, der sowieso kaum daheim ist, sich jeden Adventssonntag in die CSU-Zen­trale (nach F.A.Z.-Recherchen befindet sich dort der Adventskranz) zum Foto­termin fahren lässt, statt den heiligen Sonntag im Kreise seiner Liebsten und deren Liebsten zu verbringen? Davon abgesehen sind die Indizien, auf deren Grundlage hier gemutmaßt wird, extrem dünn: Dass die Kerzen nicht abgebrannt sind, kann ja auch am Brandschutz liegen – oder an Söders vielen Außenterminen. Und wäre es nicht authentisch, ja sympathisch, würde Söder jeden Sonntag denselben Pullover tragen?

Brandgefährlich ist die Sache trotzdem. Denn Glaubwürdigkeit war immer schon die Achillesferse von Söder, gerade, wenn es ums Religiöse geht. Aber der Protestant, sollte er kein Gottesmann sein, weiß sich zumindest zu wappnen. Als ein „SZ“-Journalist mal checken wollte, ob Söder, wie von ihm behauptet, immer ein Bibel-Hörbuch in der Dienst­limousine mit sich führe, öffnete dieser das Handschuhfach und nahm selbiges heraus, seinen Triumph genießend.

Was wird er diesmal tun? Wird er auf dem finalen Adventsfoto, das am Sonntag viral gehen wird, einen neuen Pullover tragen, weil der andere einmal in die Wäsche musste? Wird er einen neuen ­tragen, weil er ein neues Foto hat machen lassen, um seine Kritiker Lügen zu ­strafen? Oder wird er wieder denselben Pullover präsentieren, um zu dokumentieren, dass sich ein Markus Söder von Debatten im Netz nicht aus der Ruhe bringen lässt? Oder wird er zwar den­selben Pullover tragen, aber vor einem Adventskranz, an dem die Kerzen unterschiedlich stark abgebrannt sind – und dann, statt die Lippen zu schürzen wie am zweiten Advent, dem Betrachter zuzwinkern, um zu zeigen, dass er sich auch in diesen für uns alle so schweren Tagen den Humor bewahrt hat?

Söder hat es jedenfalls geschafft, aus der staden Zeit eine Phase flirrender Erwartung zu machen. Das große Finale findet am Sonntag nicht in Qatar statt, sondern in Bayern. Finale dahoam.