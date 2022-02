Söders sprachliche Marotten : Ehrlich und entbehrlich

Jeder Mensch versucht ja, seinem Dasein einen Sinn abzuringen. Das gilt natürlich auch für Journalisten, womöglich umso mehr. Wozu also Journalismus? Viele Vertreter des Fachs sehen ihre Bestimmung vor allem darin, die Leser zu informieren. Andere wiederum finden nichts dabei, diese auch zu unterhalten oder gar zu erheitern.

Eine besondere Spezies sind die Kollegen, die sich als Investigativjournalisten begreifen, was oft bedeutet, dass sie so tun, als hätten sie nach schweiß­treibender Suche etwas Skandalöses gefunden, was ihnen tatsächlich bloß zugespielt wurde oder bei der Ausübung ihres außergewöhnlichen Privatlebens in den Schoß fiel.

Manchen Journalisten genügt es, sich an der Schönheit des eigenen Texts zu erfreuen; auf die Literatur bezogen würde man von „l’art pour l’art“ sprechen. Andere hingegen, immer mehr, sehen sich in der Tradition der „art engagé“, sie wollen Wirkung erzielen. Es gibt unter ihnen die, die für jeden herbeigeschriebenen Rücktritt eine Kerbe in ihren Schreibtisch ritzen, aber auch die, die aus der Welt einen besseren Ort machen wollen. So auch der Autor ­dieser Zeilen, Bayern-Korrespondent der F.A.Z. Doch wie will man positive Wirkung erzielen und sie auch noch messen, wenn ein Hauptgegenstand der Berichterstattung Markus Söder und die CSU sind?

Inflationäre Begriffe

Der bayerische Ministerpräsident hatte vor zwei, drei Jahren seine grüne Phase, in der Klima- und Artenschutz ganz oben auf seiner Agenda standen. Hatte er sich dabei von unseren Artikeln, die in eine ähnliche Richtung zielten, inspirieren lassen? Völlig ausgeschlossen ist das nicht – aber auch nicht sehr wahrscheinlich. Söder hat in diesen Fragen so viele Ratgeber und vor allem eigene Eingebungen, dass ihn unsere Meinung allenfalls wie homöopathische Dosen erreicht haben dürfte.

Betrachten wir daher einen Bereich, der erkenntnistheoretisch leichter zu isolieren ist als der Klima- und Artenschutz, mithin ein nicht ganz so weites Feld, auf dem Söder Journalisten womöglich mehr Kompetenz zugesteht als den Spitzenbeamten in seiner Staatskanzlei: die Sprache. Nur zwei Beispiele. Kurz vor der Landtagswahl 2018 schrieben wir von „seinem inflationären Gebrauch der Begriffe ,echt‘ und ,ehrlich‘, gerade dann, wenn es sich überhaupt nicht um ein Bekenntnis handelt, schon gar nicht um ein riskantes“.

Es wäre für Söder leicht gewesen, danach den Gebrauch der Wörter stillschweigend einzustellen oder zumindest auszuschleichen. Niemand hätte ihm das als Umfallen ausgelegt, aber er hätte dadurch weniger Angriffsfläche geboten. Allein: Er benutzte die Wörter unverdrossen weiter, verstärkt sogar, zuletzt wieder im „Bericht aus Berlin“: „Schon nach ein, zwei Monaten, ehrlicherweise, ist dieser ganze Zauber [der Ampel] am Verfliegen.“ Oder: „Ehrlicherweise warten alle darauf, ob es tatsächlich eine Impfpflicht gibt.“

Lapdance und Lederhose?

Eine weitere Södersche Marotte sind Alliterationen. Auch das haben wir schon diverse Male aufgespießt, etwa im November: „Zuletzt prägte Söder die Wendung ,Binden und Bündeln‘, wobei in der CSU-Zentrale auch mit einer Variation des Klassikers ,Laptop und Lederhose‘ experimentiert werden soll. Heißer Kandidat: ,Lapdance und Lederhose‘.“

Doch wieder schienen unsere Worte ins Leere zu laufen. Denn was präsentierte der Ministerpräsident wenig später als möglichen neuen Bayern-Slogan? „Leberkäse und Laser.“ Doch dabei blieb es nicht. Inzwischen benutzen sogar Söders Parteifreunde ausgiebig Alliterationen, jüngst Gesundheitsminister Klaus Holetschek „Anpassen und Aufpassen“ in Bezug auf die Corona-Politik.

Den Vogel schoss aber Alexander Dobrindt ab, als er auf der ­Klausur seiner CSU-Landesgruppe von „Uneinigkeit, Unzuverlässigkeit und Untätigkeit“ (in Bezug auf die Ampel) sprach – und von drei Krisen, die es gebe: „Preise, Putin, Pandemie“. Es brauche nun „Führung statt Fata Morgana“, im Übrigen sei „Opposition Opportunity“.

Was ist da los? Dass die CSU unsere Texte nicht liest, kann eigentlich nicht sein. Gerade Söder pflegt schon abends die Zeitungen von morgen zu rezipieren und hin und wieder auch mal wissen zu lassen, wenn er die bayerische Position, also die der CSU, also seine, journalistisch nicht ausreichend nachempfunden wähnt. Eine andere Erklärung für seine Hartleibigkeit: Er glaubt womöglich, er sei mit seinen ur­eigenen Mitteln bis in die Bayerische Staatskanzlei gelangt, da führten Ratschläge von einer Außenstelle eines hessischen Zeitungshauses nicht unbedingt weiter.

Entscheidend könnte aber auch sein, dass Kritik am Söderschen Sprachgebrauch und dem der CSU oft in Ironie gekleidet wird, so auch unsere, so auch hier. Ironie verstehen viele nicht – doch das dürfte bei Söder nicht das Problem sein. Eher schon haben er und seine Partei gar nichts gegen Ironie, ja, sie tun sogar sehr viel dafür, um die Berichterstattung ins Ironische zu zwingen: Kritik verliert so ihre Härte.

Vielleicht aber fühlen sie sich alle mit­einander doch ertappt – und um es sich nicht anmerken zu lassen, suchen sie, wie Söder beim Klimaschutz, die Flucht nach vorn. Das wäre dann, ehrlicherweise, doch noch ein Zeichen, dass manchmal Worte wie Waffen wirken.