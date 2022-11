Raubmord in der Karibik : Ehemaliger Lebensgefährte von Stéphanie von Monaco tot aufgefunden

In seiner Villa in der Dominikanischen Republik ist der ehemalige Lebensgefährte von Stéphanie von Monaco tot aufgefunden worden. Offenbar wurde er Opfer eines Raubmords.

Der frühere Lebensgefährte von Stéphanie von Monaco, Mario Oliver Jutard, wurde offenbar Opfer eines Raubmords. Der Einundsiebzigjährige war schon vor einer Woche in der Nacht zu Mittwoch tot in seiner Villa im Touristenort Las Terrenas auf der zur Dominikanischen Republik gehörenden Halbinsel Samaná tot aufgefunden worden. Jutard war nach Angaben lokaler Medien geknebelt und wies Kopfverletzungen auf, zudem sei er stranguliert worden, was zum Tod geführt habe. Nach Polizeiangaben wa­ren Diebe eingebrochen und hatten Wertsachen, darunter wertvolle Uhren, gestohlen, wie unter anderem die Zeitung „Dominican Today“ berichtete. Der Leichnam werde in der Gerichts­medizin der Provinzhauptstadt San Francisco de Macorís obduziert. Weitere Details wurden bislang nicht bekannt.

Der König der Nacht und die Prinzessin

Der gebürtige Franzose, der zunächst in Paris als Model gearbeitet hatte, war in den frühen Achtzigerjahren in die Vereinigten Staaten ausgewandert. In Los Angeles führte er einige Nachtclubs und galt eine Zeit lang als „König der Nacht“. In einem dieser Clubs, im „Le Vertigo“, lernte er im Sommer 1987 die jüngste Tochter von Fürst Rainier III. und seiner Frau Gracia Patricia kennen. Für Aufsehen sorgte vor allem der Altersunterschied der beiden von 14 Jahren. Die damals 32 Jahre alte Prinzessin, die zuvor unter anderen mit den Schau­spielersöhnen Paul Belmondo und Anthony Delon sowie dem amerikanischen Schau­spieler Rob Lowe zusammen war, zog wenig später mit Jutard in dessen Villa in Beverly Hills.

Ein Jahr später trennten sich die beiden wieder. Stéphanie von Monaco ist die Schwester von Fürst Albert II. und galt lange, vor allem nach dem Unfalltod ihrer Mutter, den sie 1982 schwer verletzt im Auto neben ihr überlebte, als Enfant terrible der Fürstenfamilie. Sie ist zweimal ge­schieden und hat drei Kinder von zwei ihrer ehemaligen Leibwächter.