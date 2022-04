Aktualisiert am

Marathon des Sables : In sieben Tagen durch die Sahara

Der Marathon des Sables gilt als einer der härtesten Ultramarathons der Welt. Unser Autor hat ihn absolviert. Wie fühlen sich rund 250 Kilometer in einer Woche an – und das nur durch die Sahara?

Mitten im Standsturm: Bei Windgeschwindigkeiten von rund 70 Kilometern pro Stunde fühlen sich Sandkörner wie kleine Projektile auf der Haut an. Bild: Alexander Davydov

„Käse, Brezeln, Waffeln.“ Ich ­blicke auf meine müden Füße. Unter den Sportschuhen bröckelt der zähe Sand der Sahara. Ich darf nicht stolpern. Schritt um Schritt geht es weiter durch ein karges Tal ohne erkennbares Ende. Die Mittagshitze drückt auf Nacken und Schläfen. Ich denke an weit entfernte Dinge: „Pizza, Lasagne, Tortellini.“ Mein Magen verkrampft sich vor Erschöpfung. Seit Stunden bin ich unterwegs. Wechselnd zwischen schnellem Gang und leichtem Laufschritt. Noch 18 Kilometer sind es, dann ist die heutige Etappe überstanden. Später wartet im Camp ein karges Mahl aus pulveriger Spezialnahrung, die Kraft für den nächsten Tag bringen soll – reich an Kalorien, frei von Geschmack. Selbst darauf freue ich mich. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

Alexander Davydov Sportredakteur.

Links und rechts in weiter Ferne sind auf dieser seltsamen Reise immer wieder riesige Felswände zu sehen. Kahl, scharfkantig, düster. Einen dieser steinernen Giganten muss ich in einigen Stunden überschreiten. Bloß nicht daran denken. Stattdessen: „Kartoffeln, Pom­-Bären, Reibekuchen.“ Dieser Lauf durch die größte Wüste der Welt verlangt eine Menge ab. Meine Kräfte schwinden bedenklich. Der Körper beginnt zu klagen, will wissen, ob wir die Belastung schaffen können. Bevor der Kopf antworten kann, bricht der Sandsturm mit voller Kraft aus.