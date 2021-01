Mann am Münchner Hauptbahnhof : Mit 4,59 Promille ins neue Jahr

Am Münchner Hauptbahnhof ist der Polizei an Silvester ein 40-Jähriger mit 4,59 Promille aufgefallen. Den restlichen Abend verbrachte er zum Ausnüchtern in der Wache der Bundespolizei.

Die Bundespolizei hat an Silvester einen Mann mit einem Atemalkoholwert von 4,59 Promille aufgegriffen. Der Mann sei den den Beamten am Münchner Hauptbahnhof gegen 15.30 Uhr als „steh- und gehunfähig“ aufgefallen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Der 40 Jahre alte Mann aus Polen sei daraufhin in Schutzgewahrsam genommen worden. Demnach nüchterte er nach einer ärztlichen Kontrolle in der Wache der Bundespolizei aus.

Insgesamt beschreibt die Bundespolizei München den Jahreswechsel in der bayerischen Landeshauptstadt als „ruhig“. Ähnlich fällt das Fazit der Landespolizei aus: „Die Leute haben sich weitgehend an die ganzen Auflagen gehalten“, sagte Gordon Winkel vom Polizeipräsidium München am Freitag. Auch die Feuerwehr München sprach von einer vergleichsweise stillen Silvesternacht mit deutlich weniger Einsätzen als im Vorjahr.

Insgesamt zählte das Polizeipräsidium München vom Silvesterabend bis zum Neujahrsmorgen rund 600 Einsätze. Das entspricht zwar in etwa dem Niveau des Vorjahres. Davon seien aber 200 Einsätze wegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz gewesen, sagte Winkel. Insgesamt zog die Münchner Polizei eine positive Bilanz: „Es gab sehr wenige Menschen, die außerhalb ihrer Grundstücke unterwegs waren, um zu knallen“, sagte Winkel.