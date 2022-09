Konsistorium in Rom : Mailänder Bischof beklagt, kein Kardinal geworden zu sein

Mario Delpini, Erzbischof von Mailand, hat mit einer Mischung aus Selbstironie und Bitterkeit auf den Umstand reagiert, dass er beim Konsistorium vom 27. August nicht in das Kardinalskollegium aufgenommen wurde. Delpini nutzte für seine Abrechnung mit Papst Franziskus eine Ansprache im Dom zu Como. Dort überbrachte Delpini im Namen aller lombardischen Bischöfe Glückwünsche an Oscar Cantoni, Bischof von Como, der seinerseits das Kardinalsbirett und den Kardinalsring vom Papst empfangen hatte. Das Bistum Como zählt 530.000 Seelen, ein Zehntel der Zahl der katholischen Gläubigen im Erzbistum Mailand. Der Kirchenbezirk Mailand ist einer der größten und wohlhabendsten der Weltkirche, er zählt mehr Gläubige als die Bistümer Chicago und Los Angeles in den USA, Manila in den Philippinen oder São Paulo in Brasilien. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts waren die Erzbischöfe von Mailand auf den Kardinalstitel gewissermaßen abonniert: Alle neun unmittelbaren Vorgänger Delpinis waren Kardinäle.

Warum Como und nicht Mailand?

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Er sei gefragt worden, warum der Bischof von Como zum Kardinal erhoben worden sei und nicht der Erzbischof von Mailand, erzählte Delpini. In der Entscheidung komme nach seiner Ansicht „die ganze Weisheit des Heiligen Vaters“ zum Ausdruck, fuhr Delpini fort. Er selbst könne mindestens drei Gründe für die Wahl nennen. Erstens scheine der Papst gedacht zu haben, der Erzbischof von Mailand habe schon genug um die Ohren – und habe stattdessen dem Bischof von Como zu verstehen gegeben: Du musst auch noch was tun. Der zweite Grund sei offenbar, dass der Papst der Überzeugung sei, die „bauscias“ (etwa: Aufschneider) aus Mailand wüssten nicht einmal, wo Rom liege, sodass man sie besser nicht in die Führung der Weltkirche einbeziehe.

Immer für die Underdogs

Der dritte Grund hat mit Fußball zu tun, bekanntlich die zweite Religion der Italiener neben dem Katholizismus. Wenn er sich richtig erinnere, sei der Papst ein Fan des Klubs River Plate Buenos Aires, „der noch nie etwas gewonnen hat“, wie Delpini sagte. Deshalb habe der Papst einem Bischof aus Como, einer Stadt mit einem Zweitligaverein, das Kardinalspurpur gegeben. Weil dagegen „aus Mailand die Meister kommen“, habe sich Franziskus nicht für ihn, Delpini, sondern für Cantoni aus Como entschieden, sinnierte der Erzbischof. Denn Cantoni sei ein Fan der Underdogs, er stehe konsequent „auf der Seite der Schwachen und Verlierer“. Mit der Zuordnung von Papst Franziskus zum Traditionsklub River Plate lag Delpini freilich daneben. Vielmehr ist Jorge Mario Bergoglio seit Jugendzeiten Fan und Mitglied des tatsächlich notorisch erfolglosen Vorortvereins San Lorenzo de Almagro.

Mehr zum Thema 1/



Es sei naturgemäß schwierig, das Handeln von Papst Franziskus, der bekanntlich dem Jesuitenorden angehört, zu verstehen, konzedierte Delpini. Und erinnerte an den alten Sinnspruch, wonach es drei Fragen gebe, auf die selbst der Ewige Vater keine Antwort habe: Wie viele Frauenorden hat die Kirche? Wie viel Geld haben sie? Was denken die Jesuiten? Von der Erzdiözese gab es keinen offiziellen Kommentar zu den Bemerkungen Delpinis, die nicht von allen Gläubigen goutiert wurden.