Über eine Männerfreundschaft : Ja, ich rufe zurück

Wer lange leben will, der sollte sich gesund ernähren und viel Sport treiben. Er sollte aber auch seine Freundschaften pflegen: Für ein soziales Wesen wie den Menschen sind Freunde, wie die Wissenschaft weiß, ein echter Jungbrunnen. Und in manchen Fällen kann sich eine Freundschaft wortwörtlich als lebensrettend erweisen.

Manfred und Günther, wie die beiden hier heißen sollen, sind seit 72 Jahren beste Freunde, sie stammen aus demselben Dorf in Niedersachsen. Schon ihre Eltern waren befreundet, und als die Jungs im Dorfverein erst mit Fußball und dann Handball anfingen, fanden auch sie rasch zusammen, erzählt Manfred. Damals zehn Jahre jung, bewunderte er den etwas Älteren, der „ein überragender Sportler“ war, im Handball- und im Fußballtor stand und Leichtathletik machte. Nur kurz nacheinander verliebten sie sich in Mädchen aus ihrem Heimatdorf, die sie später heiraten sollten.

Hilfe fürs Abi

Die Freundschaft blieb auch dann bestehen, als Manfred aufs Gymnasium in der nahen Stadt wechselte. Günther besuchte später die Abendschule, und als bei ihm die Abiturprüfung an ebenjenem Gymnasium anstand, kam ihm Manfred, der dort unauffällig ein- und ausgehen konnte, mit ein paar Kameraden zu Hilfe: „Wir haben mit allen möglichen Tricks über Fenster und Toiletten die Aufgaben entgegengenommen, sie in einer Kneipe bearbeitet und zurückgegeben.“ Bestanden hat Günther trotzdem nicht – „da waren wir alle traurig“, sagt Manfred –, aber es trotzdem zu was gebracht, mit einigem Erfolg verkaufte er Computer. Obwohl Manfred als Berufssoldat mal hier und mal dort stationiert war, sahen sich die Freunde drei-, viermal im Jahr, und als Manfred schließlich in Köln landete, war er so nah an Günther, der in ein pfälzisches Dorf gezogen war, wie Jahrzehnte nicht mehr.

Vor 20 Jahren starb Manfreds Frau, die von Günther vor vier Jahren, und weil seine eigene Leidenszeit da schon lang zurücklag, „konnte ich ihm vielleicht ein gewisser Halt sein“, sagt Manfred. Vor drei Jahren beschlossen sie, täglich zu telefonieren. Es ist ein Ritual geworden: Jeden Nachmittag um 17 Uhr ruft Günther bei Manfred durch, aber nur ganz kurz, denn er hat keine Flatrate. „Ja, ich rufe zurück“, sagt Manfred dann und ruft zurück. Punkt halb sechs ist das Gespräch zu Ende, ganz selten dauert es mal bis viertel vor sechs. Und worüber reden die zwei Männer, die 82 und 83 Jahre alt sind und eigentlich alles vom anderen wissen? „Zuerst machen wir unsere dummen Sprüche“, sagt Manfred, danach geht es um Fußball und um Handball und die alten Zeiten.

Und plötzlich Stille

Am vergangenen Samstag um 17 Uhr aber blieb Manfreds Telefon still. Den Abend über rief er immer wieder bei Günther an, irgendwann dann bei einer Nachbarin, und nachdem auf deren Klopfen niemand reagiert hatte, am Sonntagvormittag bei der Polizei. Durch die offene Balkontür in die Wohnung gelangt, fanden die Beamten Günther im Schlafzimmer auf dem Boden, gestürzt und nicht in der Lage, allein aufzustehen. Er liegt nun in der Klinik und ist laut Manfred auf dem Weg der Besserung. Fragt man Manfred, ob das tägliche Telefonat nicht nur ein Ritual der Freundschaft, sondern womöglich eine beiderseitige Lebensversicherung gewesen ist, antwortet er: „Das kann man so sagen.“

Seitdem die Polizei die Geschichte bekannt machte, klingelt Manfreds Telefon häufiger, meist sind Journalisten dran. In der Polizeimeldung war fälschlicherweise von einer 70 Jahre währenden Telefonfreundschaft die Rede, was sensationell klingt, aber offensichtlich Quatsch ist: Zehnjährige Jungen verabreden sich nicht zum Telefonieren, sondern zum Fußball, flächendeckend mit Anschlüssen versorgt war die Bundesrepublik der frühen Fünfziger auch nicht. Manfred hat die Polizei jetzt auch gebeten, seine Nummer nicht mehr rauszugeben. Als Held nämlich will er sich nicht feiern lassen, er ist doch einfach nur: ein Freund. Günther selbst habe zu ihm nur gesagt: „Mensch, das war ja gut, dass du das gemacht hast.“

Eine Weile muss Günther noch im Krankenhaus bleiben. Anrufen wird ihn Manfred auch dort jeden Tag, nur nicht mehr unbedingt um 17 Uhr. Dieses Ritual wollen sie wieder aufnehmen, wenn Günther gesund und zu Hause ist.