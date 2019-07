Wie eine Löwin in der Steppe lässt Sevil Yildirim den Blick über den Platz vor dem „MaDonna“ schweifen: Ein viel zu heißer Montag in Berlin, die Ferienspiele des Neuköllner Mädchentreffs haben begonnen. Zwischen Ahornbäumen ist eine Hüpfburg aufgebaut, es gibt einen Tisch für Gesellschaftsspiele und einen Bücherstand. Zwei Jugendliche schwingen ein langes Tau, jedes Kind, das gerade dran ist mit Seilspringen, wird zur Erfrischung mit einer Wasserkanone abgespritzt. Die neue Chefin des Mädchentreffs, 35, Deutschtürkin, trägt trotz der Hitze schwarze Leggings. Dazu Kurzarm-Shirt und Turnschuhe, die Ray-Ban-Sonnenbrille hat sie sich in das locker zum Dutt gesteckte Haar geschoben. Sie zieht an ihrer Zigarette. Yildirim kann ungemein liebenswürdig lächeln. Jetzt guckt sie ernst. „Im Lauf der Jahre merkt man, wie friedlich es geworden ist“, sagt sie.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Kinder, die warten, bis sie an der Reihe sind, Spielgeräte pfleglich behandeln und rücksichtsvoll miteinander umgehen – im Rollbergkiez ist so etwas das Ergebnis harter Arbeit. Der Platz ist mit einem rot-weißen Plastikband abgesperrt. Elternfreie Zone, soll das heißen. Damit die Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund stehen, müssen sich die Erwachsenen, die hier sonst gerne im Schatten sitzen, ältere Männer oder Mütter mit Kopftüchern und Kinderwägen, auf die Bänke am Rand zurückziehen.