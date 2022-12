Klimaaktivistin und Moderator : Luisa Neubauer und Louis Klamroth sind ein Paar

Aktualisiert am

Der künftige „Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth ist mit der bekanntesten deutschen Klimaaktivistin zusammen. In seine Sendung will er sie nicht einladen: „Das versteht sich doch von selbst.“

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und der künftige „Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth sind ein Paar. Das geht aus einem Interview hervor, das Klamroth dem Portal DWDL gegeben hat.

„Da ich mit einer Person des öffentlichen Lebens zusammen bin, hat das Publikum aus meiner Sicht einen Anspruch darauf, das zu wissen. Deshalb ist es mir wichtig, an der Stelle transparent zu sein“, sagte Klamroth. Gleichwohl gelte, dass journalistische Unabhängigkeit sein Grundsatz sei. „Dass meine Partnerin nicht Gast meiner Sendung sein wird, versteht sich doch von selbst.“

Paar kennt sich schon länger

Klamroth wird von Januar an die ARD-Talkshow „Hart aber fair“ moderieren. Für ihn macht der Moderator Frank Plasberg Platz, der nach mehr als 20 Jahren die Sendung Mitte November zum letzten Mal moderierte.

Sein 33 Jahre alter Nachfolger bei „Hart aber fair“ dürfte vielen Deutschen bekannt sein: An der Seite seines Vaters, des Schauspielers Peter Lohmeyer, spielte er 2003 in „Das Wunder von Bern“ den Sohn eines Bergarbeiters, der mit seinem Vater nach Bern zum WM-Finale reist.

Als Erwachsener wechselte Klamroth in den Politikjournalismus, 2018 gewann er den Nachwuchspreis des Deutschen Fernsehpreises für seine ntv-Sendung „Klamroths Konter“. 2021 interviewte er zusammen mit Linda Zervakis den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.

Seit wann er mit der 26 Jahre alten Klimaaktivistin zusammen ist, lässt Klamroth in dem Interview offen. Er kennt sie aber schon länger: 2019 moderierte er auf dem Literaturfestival lit.ruhr eine Diskussion mit Neubauer, die ihr Buch „Vom Ende der Klimakrise“ vorstellte. In der Ankündigung hieß es damals über Neubauer: „Sie steht auf den Demos an der Seite von Greta Thunberg, diskutiert mit Emmanuel Macron, Barack Obama ebenso wie mit dem hessischen Bauern, dessen Felder infolge des Hitzesommers verdorrt sind.“

Bekannt wurde Neubauer als deutsches Gesicht der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, als solches ist sie oft in Talkshows zu Gast. Sie wurde 1996 in Hamburg geboren, ihre Mutter stammt aus der Familie Reemtsma, die mit einem Tabakunternehmen reich geworden ist.