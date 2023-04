Von 132 Erstklässlern an einer Schule in Ludwigshafen müssen voraussichtlich 40 Kinder das Schuljahr wiederholen. Wie kommt es dazu? Ein Anruf bei der Rektorin.

Eine Lehrerin schreibt an einer Grundschüler Wörter mit „Sp“ an eine Tafel. (Symbolbild) Bild: dpa

Barbara Mächtle hat in Ludwigshafen Aufregung verursacht. Am Freitag muss sie erst mit einem Kamerateam einen Beitrag zu Ende drehen, bevor sie Zeit für ein Telefonat hat. Die Siebenunvierzigjährige ist Rektorin der Gräfenauschule, einer Grundschule im Stadtteil Hemshof, wo viele Migranten leben. Und in diesem Jahr werden dort voraussichtlich 40 von 132 Erstklässlern das Schuljahr wiederholen müssen. „Die Zahlen sind sprunghaft angestiegen, das ist erschreckend“, sagt Mächtle schließlich am Telefon. Im vergangenen Jahr seien es 23 oder 24 Kinder gewesen, die noch mal von vorne angefangen hätten.

Sebastian Eder Redakteur im Ressort „Gesellschaft & Stil".





Wann muss ein Kind überhaupt die erste Klasse wiederholen? „Wenn es die Lernziele nicht erreicht“, sagt Mächtle. „Ein Kind sollte bis 20 rechnen können und die Buchstaben kennen.“ Das sei allerdings schwierig, wenn die Kinder die Sprache zum Beginn des Schuljahres überhaupt nicht beherrschten. Von den 132 Erstklässlern hätten in diesem Jahr „zehn bis zwölf“ keine Sprachförderung gebraucht. Und viele täten sich immer noch mit den Zahlen bis fünf schwer. „So kann man nicht in die zweite Klasse gehen.“

Es fehlt an Kitaplätzen

In ganz Ludwigshafen sei zu beobachten, dass die Kinder mit immer weniger Vorkenntnissen in ihre Schullaufbahn starten, weiß Mächtle aus Gesprächen mit Kollegen. „Die Kinder besuchen immer kürzer Kitas – oder sie bekommen erst gar keinen Platz.“ In Ludwigshafen fehlten 2000 Kita-Plätze, das führe dazu, dass „Vorläuferfähigkeiten“ fehlten. Es gehe dabei nicht nur um die Sprache. „Normalerweise können Kinder zum Beispiel auf einem Würfel schon das Symbol für fünf erkennen, können Mengen miteinander vergleichen, Reime erkennen oder Wörter in Silben zerlegen.“

Auch im sozialen Bereich lernten Kinder im Kindergarten viel. „Sonst fällt es ihnen wahnsinnig schwer, die eigenen Bedürfnisse mal hintanzustellen.“ Komme ein Kind in eine Gruppe dazu, wolle es dann zum Beispiel, dass sich sofort alles um es selbst drehe. Auch die Einsicht, etwas fertig zu machen, wenn es keinen Spaß mache, fehle oft. „Wir müssen ganz viel Erziehungsarbeit und Vorarbeit leisten, die Kinder befähigt, dem Unterrichtsstoff überhaupt folgen zu können“, sagt Mächtle.

„Wir zeigen ihnen, dass sie dennoch tolle Kinder sind“

Dabei kommen an die Gräfenauschule nicht mehr so viele Flüchtlingskinder wie noch vor ein paar Jahren. Aber es seien eben viele Kinder aus bildungsfernen Schichten und Familien aus Ländern, in denen nicht viel Wert auf Kindergärten gelegt werde, oder es ein entsprechendes System gar nicht gebe, sagt Mächtle. Sie glaubt, dass ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr strukturelle Probleme zumindest abfedern könnte, oder ein halbjähriger Sprachkurs vor Schulbeginn. „Dann wären Vorläuferkompetenzen vorhanden.“

Und wie ist es für die vielen Kinder, schon so früh in der Schulkarriere ein Jahr wiederholen zu müssen? „Das kommt darauf an, wie man es ihnen vermittelt“, sagt Mächtle. „Wir zeigen ihnen, dass sie dennoch tolle Kinder sind und dass das Wiederholen eine Chance für sie ist.“ Sobald die Kinder Deutsch gelernt hätten, entfalte sich oft „ein Riesenpotential“.