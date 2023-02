Aktualisiert am

Schulkinder dürfen nicht länger als drei Stunden täglich drehen. Mit Zwillingen schafft man die doppelte Drehzeit. Wie ist das, mit der Schwester in einem Kinofilm zu spielen – und zwar dieselbe Rolle? Valerie und Violetta Arnemann erzählen.

Valerie (oder Violetta?) in „Lucy ist jetzt Gangster“ Bild: Wild Bunch

Wenn man eine Zwillingsschwester hat, kann das Vorteile und Nachteile haben. Man ist zum Beispiel nie wirklich alleine, was sehr gut sein kann oder auch mal schlecht. Eineiige Zwillinge können manchmal vorgeben, sie seien jemand anderes. Wenn man noch jung ist, verschafft einem so eine Zwillingsschwester außerdem bessere Chancen, eine Hauptrolle in einem Kinofilm zu bekommen, denn hierzulande dürfen Schulkinder nicht länger als drei Stunden täglich drehen. Mit Zwillingen, die sich eine solche Rolle teilen, schafft man die doppelte Drehzeit.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Valerie und Violetta Arnemann, zwölf Jahre jung, haben auf diese Weise zu zweit die Titelrolle in Till Endemanns Kinderfilm „Lucy ist jetzt Gangster“ gespielt. Lucy ist ein liebes und braves Mädchen, dessen Eltern in einem Fachwerkstädtchen eine Eisdiele betreiben; als die teure Eismaschine kaputtgeht, überlegt das verzweifelte Kind, der Familie das nötige Geld auf gefährlichem Wege zu beschaffen – durch einen Bankraub. Wie es beim Filmemachen war, das erzählt uns die doppelte Lucy bei einem Videoanruf in der Schweiz, wo Valerie und Violetta mit ihrer Familie leben.

In der Liste der Schauspieler taucht ihr auf als „Valerie und Violetta Arnemann“. Ist das meistens so bei euch, dass Valerie zuerst genannt wird?

Violetta: Ja, man sagt öfter Valerie zuerst.

Und wer von euch beiden ist die ältere?

Valerie: Ich!

Na, dann passt das ja auch. Wie viele Drehtage hatte jede von euch bei dem Film?

Valerie: Wir hatten 30 Drehtage, also das Maximum, was ein Kind in einem Jahr drehen darf.

Gemeinsam gedreht habt ihr aber nur ganz selten.

Violetta: Es gab einen Tag, als wir zusammen am Set waren.

Da habt ihr dann wahrscheinlich die Spiegelszenen gedreht, als Lucys böses Spiegelbild Lucyfer versucht, sie vom rechten Weg abzubringen.

Valerie: Ja, das war lustig.

Violetta: In der Spiegelszene musste ich immer Wasser ausspucken, und Valerie hat dann lachen müssen.

Was war leichter: die böse oder die gute Lucy zu spielen?

Violetta: Die böse zu spielen, hat mehr Spaß gemacht, und es ist mir deshalb auch leichter gefallen. Es war cooler.

Valerie: Ich fand es immer einfacher, die liebe Lucy zu spielen.

Der Film ist im Frühjahr 2021 gedreht worden, das ist schon eine ganze Weile her. Wie ist es für euch, ihn jetzt auf der Leinwand zu sehen?

Violetta: Es fühlt sich so an, als wären wir damals noch ganz klein gewesen – so neun oder acht. Wir sind noch viel kleiner und reden auch noch viel höher.

Und wisst ihr noch oder erkennt ihr es sofort, wer von euch in welcher Szene zu sehen ist?

Valerie: Ja, wir sehen immer den Unterschied.

Violetta: Wir hören es ein bisschen auch an der Stimme.

Wenn man euch nicht kennt: Worauf sollte man achten, um herauszukriegen, wer von euch zu sehen ist?

Valerie: Ich habe die höhere Stimme und sie die tiefere. Und ich habe ein breiteres Gesicht als sie.

Habt Ihr euch abends immer erzählt, was tagsüber am Set passiert ist?

Violetta: Ja, das war schön. Wir saßen dann immer beim Abendessen und haben erzählt, wie unser Drehtag so war.

Valerie: Ja! Im Film sieht man ja auch die Szenen, die man nicht gedreht hat, das ist dann auch noch mal lustig. Die eine Hälfte vom Film kennt man, aber die andere kennt man gar nicht, weil man sie nicht gespielt hat.

Diejenige von euch, die drehfrei hatte, war im Homeschooling. Wie war das?

Violetta: Alleine zu lernen ist viel langweiliger als mit den Klassenkameraden in der Schule. Ich habe oft an meine Schwester am Set gedacht. Ich hätte lieber beim Drehen zugeschaut, aber das ging nicht. Schule war richtig blöd alleine.

Valerie: Total!

Durftet ihr euch aussuchen, welche Szenen ihr spielt?

Violetta: Nein, das war ganz fest nach der Dispo.

Und gab’s eine Szene, Valerie, die du gern gespielt hättest, aber es durfte Violetta ran?

Valerie: Ja. Eigentlich wollte ich so gern den ersten Drehtag machen, an dem Lucy in der Schule ein Referat hält, aber ich bekam einen Ausschlag. Ich hatte bei der Maskenprobe am Vortag das Haarspray nicht vertragen.

Violetta: Da war sie ganz traurig. Und ich sollte eine Szene spielen, in der Lucys Freunde sie vom Banküberfall abhalten wollen, hatte dann aber an dem Tag ganz starke Bauchschmerzen.

Konntet ihr denn immer die Texte, wenn ihr so kurzfristig einspringen musstet?