Lou Bega im Gespräch : „Die Neunziger waren ein Jahrzehnt voller Hoffnung“

Herr Bega, „90s Cruiser“ ist der Titel Ihres neuen Albums. Wie ist der Titel entstanden, und was macht die Neunzigerjahre so cool?

In den Neunzigern ist in meinem Leben einfach alles passiert. 1990 war ich 15 Jahre alt. 2000 war ich 25. Ich hatte am Anfang des Jahrzehnts meinen ersten Pickel, am Ende haben sich alle meine beruflichen Träume, die ich als Jugendlicher hatte, mehr als erfüllt. Ich konnte Musik machen und davon leben. Doch viel wichtiger ist: So viele gesellschaftliche und weltpolitische Dinge sind in dieser Zeit passiert. Der große Ost-West-Konflikt wurde überwunden, Deutschland ist zusammengewachsen. Es war ein Jahrzehnt voller Hoffnungen, das mit den Terroranschlägen am 11. September 2001 ein trauriges Ende fand. Mir ist vor einem Jahr bewusst geworden, wie stilprägend diese kurze Epoche war. Das wollte ich teilen, mit denen, die es erlebt haben, und mit denen, die noch nicht auf der Welt waren.

Die Singles „Bongo Bong“ und „Buena Macarena“ sind schon erschienen mit Einflüssen von Ska, Mambo und anderen afrikanischen und lateinamerikanischen Musikstilen. Was hat Sie dazu inspiriert?

Wir waren im Studio und haben einfach probiert und experimentiert. Zu 30 Tracks haben wir Arrangements entwickelt. Nur die Songs, die uns dann gefallen haben, wurden in das Album aufgenommen. Der erste war der „Scatman Song“. Ska spielt darin eine wichtige Rolle. Ska-Rhythmen haben eine ganz besondere Energie, sehr melancholisch, schnell, mitreißend.

Wie kam es zur Idee für das Album?

2018 entstand „Scatman and Hatman“, damit haben wir auf den internationalen Hit „Scatman – ski-ba-bop-ba-bop“ des verstorbenen Scatman John zurückgegriffen. Scatman hat gestottert, das habe ich erst 2018 erfahren. Durch seinen Stotterer-Fanklub, der uns anschrieb, bin ich auf seine Lebensgeschichte aufmerksam geworden. Trotz seiner Einschränkung hat er grandiose Musik gemacht. Es gibt nicht viele Vorbilder, die stottern. Die Idee mit dem Album war auch ein Andenken an ihn, und der Song war der Aufschlag. Ein Album hatten wir da noch nicht im Kopf. Wir hatten auch kaum Budget. „Scatman and Hatman“ war dann weltweit sehr erfolgreich, selbst in Taiwan und Mexiko. Es war für uns einfach Schicksal, dass wir uns auf die Neunziger und die Musik der Zeit stürzten. Es hat großen Spaß gemacht, nicht nur zu covern, sondern die Songs weiterzuentwickeln und einen Teil von sich selbst in die Lieder zu stecken. So sind dann die Plattenfirmen aufmerksam geworden und haben uns gesagt: „Macht das doch!“

„Mambo Number 5“ ist auch heute noch erfolgreich. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem größten Hit?

Diese Frage wird mir seit Jahren gestellt, und ich beantworte sie je nach Stimmung und Lebenssituation unterschiedlich. Es ist Fluch und Segen zugleich. Momentan, auch weil ich mich gerade wieder mit dem Jahrzehnt auseinandersetze, betrachte ich es eher als Segen. Mein heutiges Verhältnis zu dem Song ist deutlich positiver als vor zehn Jahren. Der Druck, etwas Neues zu schaffen und noch mehr zu schaffen, ist nicht mehr so da. „Mambo Number 5“ ist der Song meines Lebens. Bei ihm haben alle Elemente eine Symbiose ergeben – die Musik, die Lyrics, der Zeitpunkt. Jetzt weiß ich das. Mit 25 war mir das nicht bewusst.

Was meinen Sie damit?

Der Song hat mir Türen aufgestoßen. Ich durfte in so viele Länder reisen und an unterschiedlichsten Projekten arbeiten. Er hat mir alles danach ermöglicht.