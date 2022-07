Lindners Hochzeit : Die Braut kommt im Cabrio

Braut Franca Lehfeldt kommt mit ihrem Vater in einem offenen Porsche an der Kirche St. Severin an, in der Bundesfinanzminister Lindner und sie heiraten wollen Bild: dpa

Bundesfinanzminister Christian Lindner und die Journalistin Franca Lehfeldt sind am Samstagnachmittag zu ihrer Trauung in einer Kirche auf Sylt eingetroffen. Die Braut kam gemeinsam mit ihrem Vater in einem Cabriolet an der Kirche St. Severin in Keitum an, sie trug ein rückenfreies Kleid mit langer Schleppe und einer Schleife im Nacken und offenes Haar. Lindner (FDP) trug einen dunkelblauen Anzug und eine silberfarbene Krawatte mit einer weißen Rose als Ansteckblume. Nach der Trauung soll in der „Sansibar“ gefeiert werden.

Auf der Gästeliste steht neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch CDU-Parteichef Friedrich Merz. Seine Frau und er landeten am Freitag im Privatjet auf Sylt. Merz saß selbst im Cockpit des Flugzeugs. Ebenfalls auf dem Flughafen der Insel landete VW-Chef Herbert Diess.

Am Donnerstagnachmittag hatte das Paar bereits standesamtlich im Sylt-Museum geheiratet. Als Standesbeamter fungierte Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos). Lindner und Lehfeldt betraten das Museum, das zu diesem Zeitpunkt geschlossen war, nicht durch den Haupteingang. Zudem waren die Anwesenden bereits lange vor der Ankunft von Sicherheitspersonal und Polizei vom Museumsgelände beziehungsweise der Straße direkt davor verwiesen worden. Hinter den Sperren schräg gegenüber des Haupteinganges harrten dennoch einige Dutzend Menschen aus.

Mehr zum Thema 1/

Zur Feier eingeladen sind auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), „Höhle der Löwen“-Investor Frank Thelen, Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) und der ehemalige Kanzlerkandidat der CDU Armin Laschet.

Einen kleinen Einblick in ihre Vorbereitungen zur Trauung und in die anschließende Feier gibt es auf Instagram zu sehen. Lehfeldt postete zwei Fotos mit Gästen und unterschrieb eines mit „Diese eine Liebe“. In einem kurzen Video ist zu sehen, wie die 33-Jährige gestylt wird.

Für den 43-jährigen Lindner ist es die zweite Ehe. Er war bereits mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Auch Lehfeldt ist Journalistin. Sie arbeitet als Politik-Reporterin für den Nachrichtensender Welt, der zum Medienkonzern Axel Springer gehört. Im vergangenen Oktober war bekannt geworden, dass sie und Lindner sich verlobt hatten. „Wir sind überglücklich“, sagte Lehfeldt dem Sender RTL, für den sie damals noch arbeitete.