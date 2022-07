Lindners Hochzeit auf Sylt : Mit Sloterdijks und Gottes Segen

Aktualisiert am

Erstmals hat sich Bundesfinanzminister Christian Lindner zur Kritik an seiner Hochzeit geäußert. Demnach hat die örtliche Pfarrerin den Gottesdienst geleitet. Er könne sich vorstellen, in die evangelische Kirche einzutreten.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Frau Franca Lehfeldt kommen nach der kirchlichen Trauung aus der Kirche St. Severin und steigen in einen Porsche Targa. Bild: dpa

Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich zu den Umständen seiner kirchlichen Trauung am Wochenende geäußert. Lindner hatte auf Sylt die Journalistin Franca Lehfeldt geheiratet. Nach der standesamtlichen Eheschließung folgte in der evangelischen Kirche St. Severin ein Traugottesdienst, obwohl nach Medien­berichten beide nicht Mitglied einer Kirche sind.

Sloterdijk hielt eine Rede, die Pastorin eine Predigt

Lindner bestätigte nun dem kircheneigenen Magazin „Chrismon“, dass er mit 18 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten sei. Das bedeute jedoch nicht, „aus jeder Form der Spiritualität auszutreten“, sagte Lindner. Er verwies darauf, dass er bei seiner Vereidigung als Minister die religiöse Eidesformel verwendet habe.

In der Vergangenheit hatte Linder allerdings auch religionskritische Positionen vertreten und sich zu seiner weltanschaulichen Skepsis bekannt. Der FDP-Vorsitzende bestätigte zudem, dass es sich bei der Zeremonie in der Kirche um einen „richtigen Traugottesdienst mit Predigt“ gehandelt habe. Bei der Rede des christentumskritischen Philosophen Peter Sloterdijk in St. Severin habe es sich lediglich um „hinführende Gedanken“ gehandelt. „Er hat den Gottesdienst bereichert, geprägt hat ihn die Pastorin.“

Lindner sagte, die Gespräche mit der örtlichen Pfarrerin hätten ihn „in meinem Nachdenken bestärkt“, in die evangelische Kirche einzutreten. Die Trauung hatte auch kirchenintern zu einer Debatte darüber geführt, welchen Wert Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuer haben, wenn auch Nichtmitglieder kirchliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen dürfen. Die zuständige Nordkirche hat dazu eine widersprüchliche Regelung verabschiedet. Lindner wollte nicht sagen, ob seine Frau und er der Gemeinde eine Spende überwiesen haben. Der Gemeinde sei „keinerlei wirtschaftlicher Nachteil entstanden“.