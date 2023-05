Man muss akut ­bleiben: Hans Well nahe seinem Haus in Oberbayern Bild: Thomas Dashuber

Herr Well, jüngst haben Sie mit Ihren drei Kindern bei einer Feier zum Atomausstieg gespielt. Fühlen Sie sich als Sieger der Geschichte?

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Es schließt sich ein Kreis. Der Kampf gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf war eine Initialzündung für mich und meine Brüder mit unserer früheren Gruppe Biermösl Blosn. Beim Protestfestival 1986 waren wir für viele eine Begegnung der dritten Art. Blas­musik wurde bis dahin immer der CSU zugeordnet – dann kamen solch bairisch-satirische Texte.

Sie feiern den Atomausstieg – und nehmen in Kauf, dass stattdessen Kohlekraftwerke hochgefahren werden?

Das haben Politiker wie Markus Söder zu verantworten. Was er gemacht hat, war energiepolitischer Landesverrat. Hartes Wort. Aber durch das Verhindern bei Windkraft- und Trassenbau gerechtfertigt.

Sie mögen Söder nicht . . .

Ich stimme mit Seehofer in wenigem überein. In der charakterlichen Beurteilung seines Nachfolgers aber schon.

Söder hat immer gesagt, Bayern ist Sonnenland, kein Windland.

Bei der Windkraft kenne ich mich zufällig aus. Schon vor 20 Jahren habe ich das Geld, das ich als Musiker verdient habe, in erneuerbaren Energien angelegt.

Sie sind also befangen . . .

Na ja: Zwei Steuerberater haben mich verlassen, weil sie das für Irrsinn gehalten haben. Zwei Windräder sind dann auch pleitegegangen. Aber ich bin noch beteiligt an einem bei Landsberg und einem in der Nähe von Hannover. Die Zahlen in Bayern sind gar nicht schlechter, weil die Rotorblätter breiter sind. Ich kenne auch CSU-Bürgermeister, anständige und hoch kompetente Leute, die nur den Kopf darüber schütteln, was die Führung in München für einen Schwachsinn macht und erzählt.

In der CSU-Zentrale sagen sie jetzt sicher, ach, der Well – war immer schon ein Grüner.

Die Grünen sind für mich überhaupt nicht mehr die Partei meiner Wahl. Zumindest nicht in Bayern.

Sondern?

Ich hoffe darauf, dass die SPD sich endlich wieder fängt.

Warum nicht mehr die Grünen?

Die grüne Bewegung war kompetent bei grünen Fakten. Das ist weg. Ihre Spitzenleute in Bayern kommen mir vor wie eine grüne Werbeagentur.

Sie waren bis zu seinem frühen Tod eng befreundet mit dem legendären bayerischen Grünen-Chef Sepp Daxenberger. Was machte ihn aus?

Der war der Gegenentwurf zur Werbeagentur. Biobauer, ein Konservativer. Das Wertkonservative, für das er stand, inspirierte mich zur Hymne „Gott mit dir, du Land der Baywa“ gegen die industrielle Landwirtschaft, die Verlagerhallung unserer Landschaft. Der Sepp hatte eine Haltung und ließ sich nichts gefallen. Einmal ist er in den Landtag gekommen, direkt aus dem Stall. Da hat ein Schwarzer zu ihm gesagt: Herr Abgeordneter, ziehen Sie sich anständig an und waschen Sie sich, Sie stinken nach Kuhstall. Da hat der Sepp erwidert: Lieber stink ich nach Kuhstall als nach Betrug, so wie Sie.

Wie stehen Sie zu den Protesten der „Letzten Generation“?

Die haben erkannt, was auf sie und ihre Kinder zukommt. Und dass die Politik viel zu wenig tut. Die Eltern meiner Frau kommen aus Indien. Wir haben gestern in Kalkutta angerufen. 43 Grad, im April. Und das ist erst der Anfang. Andererseits habe ich mein ganzes Leben versucht, die Leute zusammenzubringen, auch im Bierzelt mit der Biermösl Blosn. Da, fürchte ich, bewirkt die „Letzte Generation“ das Gegenteil.