Wahl in Amerika : Donald Trump und der weiße Wal

Seit dem Schock des 8. November 2016, als Donald Trump, damals 70, Immobilienentwickler, Reality-TV-Star und international bekannte Marke, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, haben die Leute in seinem eigenen Land und anderswo mit angehaltenem Atem und zunehmender Ungläubigkeit beobachtet, was der selbstdeklarierte disruptor unternahm. Auch in den deutschen Medien wurde er allgegenwärtig, als wäre er Teil der Innenpolitik: Was hat er jetzt wieder gemacht? Das ist oft sogar unterhaltsam, aber weniger wie in einer romantic comedy mit Jennifer Aniston, sondern mehr wie bei „American Horror Story“.

Bertram Eisenhauer Verantwortlich für das Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Ich sage das mit Respekt und Zuneigung, aber es schien, als hätte Amerika den Verstand verloren. Die Vereinigten Staaten sind nicht irgendein Land; da hat der Gründungsmythos von der „Stadt auf dem Hügel“ als heilsgeschichtliches Vorbild für den Rest der Welt recht. Sie beschäftigen die Aufmerksamkeit und die Phantasie von Menschen auf dem ganzen Planeten.