Weil sie Urlaub auf Bali machen, haben zwei Aktivisten der „Letzten Generation“ einen Termin am Amtsgericht Bad Cannstatt verpasst. Sie hatten sich im September auf einer Bundesstraße festgeklebt.

Ein Demonstrant in Hessen hat sich während eines Protests in Hessen festgeklebt (Symbolbild). Bild: dpa

Zwei Aktivisten der „Letzten Generation“ haben am Montag einen Termin am Amtsgericht Bad Cannstatt verpasst, weil sie im Urlaub auf Bali wa­ren. Laut „Bild“ kam das bei dem Prozess durch Nachfragen des Richters an den Tag.

Yannik S. und Luisa S. hatten demnach im September mit anderen Aktivisten den Berufsverkehr in Stuttgart blockiert und sich auf der B 10 festgeklebt. Deswegen sollten sie vor Gericht als Zeugin und Angeklagter erscheinen. Angeklagt waren noch drei weitere Aktivisten. Das Amts­gericht Cannstatt bestätigte, dass bei dem Prozess einer der Angeklagten und eine Zeugin nicht er­schienen seien.

Der Einspruch des nicht erschienenen Angeklagten gegen einen Strafbefehl sei verworfen worden. Die darin festgesetzte Geldstrafe betrug 50 Tagessätze zu je 20 Euro.

Ein Sprecher der „Letzten Generation“ verteidigte den klimaschädlichen Ausflug der Aktivisten nach Bali gegenüber „Bild“ mit den Worten: „Sie haben den Flug als Privatleute gebucht, nicht als Klimaschützer. Das muss man auseinanderhalten.“