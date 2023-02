Wie passt das zum Klimaschutz? Aktivisten der „Letzten Generation“ haben am Dienstag direkt vor dem Kanzleramt in Berlin einen kleinen Baum gefällt. Auf Twitter erklären sie die Aktion.

Klimaschutz-Demonstranten haben am Dienstagmorgen einen kleineren Baum vor dem Kanzleramt in Berlin gefällt. Die Polizei war wegen der Aktivisten am Regierungsgebäude im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. Die Protestgruppe „Letzte Generation“ schrieb auf Twitter zu der Aktion: „Wirtschaft & Politik sägen an den Ästen, auf denen die Zivilisation sitzt. Wir machen diese Zerstörung mitten in Berlin sichtbar.“

Die Gruppe „Letzte Generation“ war nach einem Klima-Hungerstreik in Berlin entstanden und fordert mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Seit Anfang 2022 blockiert sie immer wieder Autobahnausfahrten und andere Straßen in vielen Städten, einen Schwerpunkt bildet Berlin.

Nach jüngsten Angaben des Berliner Senats beantragte die Staatsanwaltschaft gegen Demonstranten bislang 511 Strafbefehle und erhob sieben Anklagen. Wie nach der Aktion am Dienstag weiter ermittelt wird, war nach Angaben der Polizei noch offen. Zunächst seien die Personalien festgestellt worden.

Blockade auf dem Tempelhofer Damm

Erst am Vortag hatten Klimademonstranten in Berlin abermals mit einer Straßenblockade für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf dem Tempelhofer Damm gebe es dadurch im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle in allen Richtungen Stau, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) bei Twitter am Montagmorgen mit. Nach Angaben einer Polizeisprecherin befanden sich vier Menschen auf der Fahrbahn des Tempelhofer Damms unterhalb einer S-Bahn Brücke, eine davon war an der Fahrbahn festgeklebt. Nach etwa einer Stunde habe die Polizei die Strecke wieder freigeben, so die Sprecherin.

Mehr zum Thema 1/

Nach Angaben der Klimagruppe „Letzte Generation“ waren zum Wochenbeginn bundesweit Aktionen geplant. „Uns bleibt nichts als friedlicher Widerstand“, hieß es bei Twitter. Die Gruppe fordert mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Seit Anfang 2022 blockierte sie immer wieder Autobahnausfahrten und andere Straßen in vielen Städten, einen Schwerpunkt bildet Berlin.