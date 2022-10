Video von „Daily Star“ : Der Salat, der Liz Truss überlebt hat

Aktualisiert am

„Wird Liz Truss diesen Salat überleben?“, fragte die britische Boulevardzeitung „Daily Star“ in einem Live-Video, das seit dem 14. Oktober auf Youtube zu sehen ist und zahlreiche Zuschauer und Kommentare anlockt. Der Salatkopf, der darin zu sehen ist, wurde so zur Karikatur des schwächelnden Machterhalts der konservativen Regierungschefin Liz Truss.

Inspiriert wurde Lettuce Lizzy, wie der Salatkopf genannt wird, von der Zeitung „The Economist“, die am 11. Oktober feststelle, dass die Premierministerin zwischen einer fast sofortigen politischen Implosion zu Beginn ihrer Amtszeit und der zehn Tage andauernden Trauerzeit nach dem Tod der Königin Elisabeth II. nur sieben Tage an der Macht war, oder „etwa so lang wie die Haltbarkeit eines Salats“.

Der Salatkopf wurde mit einer blonden Perücke, Händen und Füßen aufgepeppt. Daneben lagen Cracker und eine Tasse. Auch ein Foto von Liz Truss stand auf dem Tisch. Zwischenzeitlich trug der Salatkopf eine Schlafmaske.

Der Salat ist nicht verwelkt

Der Vergleich mit einem Salat sollte die Kurzlebigkeit von Truss' politischer Karriere als Premierministerin symbolisieren. Die konservative Partei hatte sie erst im September als Nachfolgerin von Boris Johnson ernannt. Die von ihr vorgeschlagenen Steuersenkungen haben die Wähler und Märkte so sehr beunruhigt, dass Truss gezwungen war, ihre wichtigsten Verbündeten zu entlassen.

Danach fragten sich viele, ob sie nur wenige Wochen nach ihrem Amtseintritt wieder abgesetzt werden würde. Am Dienstag schmückte „Daily Star“ seine Titelseite mit der Schlagzeile „Lettuce wins as Liz leafs“.

Der Druck auf die Premierministerin war stetig gewachsen, sie hatte sich gegen Rücktrittsforderungen gewehrt und am Mittwoch im Parlament erklärt, sie sei eine Kämpferin und keine Aufgeberin. Es folgten heftige Fragen der Oppositionsabgeordneten.

Schlussendlich hat der Salat die Premierministerin überlebt: Am Donnerstag ist Liz Truss zurückgetreten. Das Foto, das zuvor neben dem Salat stand, wurde mit der Vorderseite nach unten gelegt, bunte Lichter wirbelten herum und eine Aufnahme von „God Save the King“ wurde in Wiederholung gespielt, während fast 20.000 Menschen live zusahen.

Der Salat ist in den sechs Tagen, die er im Rampenlicht stand, nicht verwelkt. Salat kann sieben bis zehn Tage lang knackig bleiben – das ist allerdings die typische Lebensdauer von gekühltem Salat, nicht die eines Kopfes, der auf dem Tisch lag und eine Perücke trug.