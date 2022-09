Aktualisiert am

Lerncamp in den Sommerferien : Wir spielen, das wird gut

Die Grundschule Beerfurth besuchen viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen. In den Sommerferien üben sie, Regeln zu beachten, konzentriert zu bleiben und an sich zu glauben – für einen besseren Start ins neue Schuljahr.

Eine Schülerin spielt beim Ferienlerncamp der Grundschule Beerfurth in der Turnhalle. Bild: Lucas Bäuml

Samy trottet mit gesenktem Kopf hinter seiner Mutter über den Schulhof, auf die Betreuerin zu. Jasmin Götz steht am Eingang der Grundschule, lächelt und wünscht einen guten Morgen. „Na, Samy, Bock?“, fragt sie. Samy schweigt. Der Achtjährige, der wie die anderen Kinder in diesem Text zum Schutz seiner Persönlichkeit einen anderen Namen trägt, läuft weg, setzt sich auf eine Bank und schmeißt seinen Rucksack zu Boden.

Es ist Montag, Ende August. Der Zeiger der Pausenuhr steht auf kurz vor 9 Uhr. Die Jungen und Mädchen, die nacheinander auf dem Schulhof eintreffen, haben schöne Wochen hinter sich. Sie haben geplanscht, sind auf Ponys geritten oder saßen auf dem Karussell bei der Kerb. So nennen sie das beliebte Volksfest in Reichelsheim, Ortsteil Beerfurth, im Odenwald. Das Dorf im Süden von Hessen ist genauso überschaubar wie seine Grundschule: 1120 Menschen leben dort, 80 Schülerinnen und Schüler lernen in dem regenbogenbunt bemalten Gebäude mit der Aufschrift „Fair geht vor!“.