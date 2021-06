Neue EP „Kind“ : Lena Meyer-Landrut reagiert auf Diebstahl-Vorwürfe

Gleich drei EPs hat die Sängerin Lena Meyer-Landrut binnen weniger Tage veröffentlicht, „Confident“, „Kind“ und „Optimistic“ heißen sie, auf dem Cover ist jeweils das Gesicht der Sängerin zu sehen. Auf dem Cover von „Kind“ sind außerdem Rosenblüten abgebildet. Die brasilianische Indie-Künstlerin Dillon, die in Deutschland lebt, erhob daraufhin Vorwürfe des Diebstahls geistigen Eigentums gegen Meyer-Landrut. Sie selbst habe schon 2017 ein Album namens „Kind“ veröffentlicht, auf dem Cover: ebenfalls das Gesicht der Künstlerin, das mit Blüten und Blumen geschmückt ist.

„Warum musstest du klauen?“, fragte Dillon an Meyer-Landrut gerichtet in einem Facebook-Post. Die Sängerin solle sich „schämen, von einer weiblichen, kommerziell weniger erfolgreichen Künstlerin zu klauen“, so Dillon. Lena Meyer-Landrut kontaktierte daraufhin Dillon und bot ihr ein Telefongespräch über Instagram an – einen Screenshot davon postete die Indie-Künstlerin ebenfalls. Unter dem Post merkten auch Fans von Dillon an, dass die beiden Cover sich nicht so ähnlich sehen würden, dass man von Diebstahl ausgehen müsse.

Der Anwalt Meyer-Landruts sagte Bild: „Wie man auf Instagram mitverfolgen konnte, hat Lena Meyer-Landrut versucht, die im Raum stehenden Vorwürfe der Sängerin Dillon mit ihr persönlich bei einem Telefonat zu besprechen. Leider hat Dillon dies abgelehnt. Der Vorwurf der Sängerin, Lena habe Titel, Artwork und Fotos von ihrem Album ‚Kind‘ gestohlen, ist in jeglicher Hinsicht unbegründet.“ Meyer-Landrut und ihr Team hätten, so der Anwalt zu Bild, das Werk Dillons bis vor wenigen Tagen gar nicht gekannt. Der Vergleich der beiden Cover zeige, dass die Gestaltungen „völlig unterschiedlich“ seien. „Hier von einem Diebstahl geistigen Eigentums zu sprechen, entbehrt jeglicher Grundlage. Der Vorwurf würde vor keinem Gericht standhalten.“

Die Sängerin Dillon hat die Posts inzwischen gelöscht, weil sie sie nicht weiter anschauen wolle, wie sie in einer Instagram-Story schrieb. Sie habe einen „toxischen Kreislauf“ wahrgenommen, der weit weg von ihrer Realität sei. Unter dem Post Dillons mit ihrem Albumcover von 2017 finden sich inzwischen einige teils beleidigende Kommentare der Fans von Meyer-Landrut.