Dokumentation „Der Alpinist“ : Im Klettern fand er seine Freiheit

Die Dokumentation „Der Alpinist“ zeichnet das Leben des kanadischen Kletterers Marc-André Leclerc nach. Am Donnerstag kommt sie in die Kinos. Leclercs Tod wurde Teil des Films – und verändert den Blick auf Berge und Gletscher.

„Er machte es für sich": Marc-André Leclerc in einer Szene des Films „Der Alpinist", der an diesem Donnerstag in die deutschen Kinos kommt

Ein Berg wie ein riesiger Zahn, an allen Seiten steil abfallende Flanken. Eis und Schnee überziehen ihn wie erstarrter Zuckerguss, ringsum nichts als Gipfel, Grate, gefrorenes Weiß. Beim Näherkommen taucht in einer der fast senkrechten Wände ein winziger roter Punkt auf, ein kleiner Fleck nur, ein Kletterer, wie bald erkennbar ist. Verloren sieht er aus in dieser riesigen Wand, als bewege er sich in einer Phantasiewelt, die menschliches Maß übersteigt. Er arbeitet sich nach oben, langsam, methodisch, krallt sich fest, sucht mit den Zacken der Steigeisen und den spitzen Eisgeräten Halt. Ohne Seil, ohne Sicherung, ohne Partner. Der Anblick ist faszinierend. Und furchteinflößend.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt".

Mit diesen Bildern beginnt die Film­dokumentation „Der Alpinist“. Der Mann heißt Marc-André Leclerc. Zu diesem Zeitpunkt ist er einer der stärksten Fels- und Eiskletterer der Welt, er hat schwierigste Erst- und Solobegehungen hinter sich. Trotzdem kennt ihn außerhalb des Kletterkosmos so gut wie niemand. Weil er in der Öffentlichkeit nicht groß von seinen Touren berichtet, nicht darüber schreibt, keine Bilder davon postet. „Seine Motivation, in die Berge zu gehen, war nicht, einen anderen Kletterer zu übertreffen oder sich mit ihm zu messen oder in den Medien anerkannt zu werden“, sagt Brette Harrington, seine langjährige Freundin, ebenfalls Spitzenkletterin. „Er machte es für sich. Er liebte das Abenteuer, das Erkunden. Es ging ihm nicht um soziale Anerkennung, sondern darum, was es ihm selbst gab.“