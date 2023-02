Leben bei den Schwiegereltern : Idylle oder Albtraum?

Ich mag meine Schwiegereltern. Sehr gerne sogar. Und das sage ich nicht nur, weil sie diesen Text vielleicht irgendwann lesen werden. Aber ich möchte nicht mit ihnen unter einem Dach leben.

Mein Freund versuchte mich trotzdem immer mal wieder vom Gegenteil zu überzeugen. Immerhin sei in seinem Elternhaus genug Platz, wir könnten eine große Wohnung ganz nach unseren Wünschen ausbauen, und das in einer Lage, die wir uns selbst nie würden leisten können. Ja, und irgendwann gehört uns dann so­wieso das ganze Haus. Ein Einfamilienhaus in bester Lage, unverbaubarer Blick auf die Berge, großzügige Wohnfläche, vollständig schuldenfrei. Was zu dieser Idylle aber auch dazugehört, sind mehrere Onkel und Tanten, die alle fußläufig um einen herum leben, die Eltern einen Stock tiefer und eine sehr imposante Bergkette, hinter der – zumindest für meinen Geschmack – recht früh die Sonne verschwindet.