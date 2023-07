Meine Mutter, die Beifahrerin

Wenn meine Mutter im Auto neben mir sitzt, kriege ich spätestens an der ersten Kreuzung Puls. Meine Mutter beugt sich dann vor, guckt nach rechts, raubt mir die Sicht und sagt: „Ist frei“ oder auch: „Moment, da kommt einer.“ Folgende Gedanken habe ich dann immer, in genau dieser Reihenfolge: War ja klar, dass sie das wieder sagt. Warum hört sie nicht damit auf? Ich habe ihr doch schon tausendmal gesagt, dass mich das stört. Sie will nicht wahrhaben, dass ich erwachsen bin und selbst gucken kann. Sie meint, sie weiß alles besser als ich. Sie akzeptiert nicht, dass ich mich von ihr abgenabelt habe. Sie will mich bevormunden. Für wen hält sie sich?

Ich habe ihr schon oft gesagt, dass mich das nervt, daher macht sie nun manchmal auch Folgendes: Sie beugt sich vor, dann zurück, um zu sagen: „Ach so, ich darf ja nichts mehr sagen.“ Das verschafft mir eine leichte Genugtuung, und dann schäme ich mich, dass ich eine alte Frau davon abhalte, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.