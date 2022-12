Neues von dem Promis : Lana Del Rey wirbt für neues Album nur im Wohnort ihres Ex-Freunds

Racheakt oder eine persönliche Botschaft? Sängerin Lana De Rey wirbt nicht in New York oder Los Angeles für ihr neues Album, sondern ausgerechnet in Tulsa, Oklahoma – dem Wohnort ihres Ex-Partners.

Auch nach fast drei Jahren scheint Lana Del Rey die Trennung von dem Polizeibeamten Sean Larkin nicht ganz verarbeitet zu haben. Statt ihr angekündigtes Album „Did You Know That There Is A Tunnel Under Ocean Blvd” auf den üblichen Billboards in New York und Los Angeles zu bewerben, ließ die Sängerin jetzt eine der Plakatwände in Tulsa im Bundestaat Oklahoma aufstellen – der Heimatstadt ihres früheren Lebensgefährten

„Es gibt nur ein Billboard, und es steht in Tulsa. Es ist etwas Persönliches“, ließ Del Rey die Fans am Dienstag bei Instagram wissen. Die Siebenunddreißigjährige, die durch den Titel „Video Games“ bekannt wurde, hatte Larkin 2019 in New York kennengelernt. In den nächsten sechs Monaten pendelte das Paar zwischen Los Angeles, Del Reys Wohnort, und Tulsa, wo der Neunundvierzigjährige als Polizeibeamter arbeitete.

Im Frühjahr 2020 gab Del Rey nach einer Reihe gemeinsamer Auftritte auf roten Teppichen überraschend die Trennung bekannt. Wie das einsame Billboard mit dem Gesicht der Sängerin in Larkins Heimatstadt ahnen lässt, waren die damals zitierten „vollen Terminkalender“ wohl nicht der einzige Grund für das Beziehungsende.

Lana Del Reys Studioalbum „Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd“, dessen gleichnamige Debütsingle bereits erschienen ist, ist für März 2023 angekündigt. Die amerikanische Sängerin wurde 2011 mit dem Song „Video Games“ international bekannt. „Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd“ ist ihr neuntes Album.