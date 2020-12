590 Millionen Dollar : Kylie Jenner ist bestverdienender Promi

Corona-Liveblog : Von der Leyen für europaweiten Impf-Start am selben Tag

Weltärztepräsident rechnet mit Lockdown über den 10. Januar hinaus +++ Mehr als 248.000 Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten +++ Spahn will schnelle Informationen über Impf-Nebenwirkungen per App +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.