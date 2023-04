Polina Lukanska wurde vom Klingeln ihres Handys aus dem Schlaf gerissen. Es war der Morgen des 24. Februar 2022. Am Abend sollte sie ihre Premiere als Ballerina beim Kyiv Modern Ballet haben – ein Traumjob für die 24 Jahre alte Ukrainerin, die mit vier Jahren zum ersten Mal Tanzschuhe trug. „Es schlagen Bomben ein, der Krieg hat begonnen“, sagte ihre Mutter am Telefon. Sie solle sofort ihre Sachen packen und zu ihr kommen.

„Dieser Tag hat sich ir­gendwie lächerlich angefühlt“, erinnert sich Lukanska an den Zeitpunkt, an dem die russische Invasion der Ukraine be­gann. Sie sei verwirrt gewesen, habe zwar ihre Sachen gepackt, aber nicht verstanden, was los war. „Ich bügelte mein Kostüm, weil ich sicher war, dass die Aufführung im Theater am Abend stattfinden würde.“