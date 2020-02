Kulturmesse in der Provinz : Jahrmarkt der Heiterkeiten

Eine Minute noch. Sonja Pikart dreht ihre Arme, presst Luft durch die Lippen. Locker machen. Die Pausenmusik, Kuschelrock, verstummt. Der Moderator vorne auf der Bühne kündigt Pikart an: Sie sei eigentlich Schauspielerin, zur Kleinkunst habe sie sich nur verirrt. „Musste dann aber feststellen, dass es weniger arbeitslose Kabarettisten als arbeitslose Schauspieler gibt, und hat weitergemacht.“ Pikart schaut auf die Rückseite des Bühnenvorhangs, als frage sie sich: Genau, was hat mich hierher gebracht? „Der Nervenkitzel ist es ja gerade, was den Beruf so erstrebenswert macht“, hat sie noch vor ein paar Minuten gesagt. Und: Man müsse sich nur von dem Gedanken befreien, dass bei einem schlechten Auftritt die Welt untergeht.

In diesem Fall hängt jedoch tatsächlich vieles von dem Gig ab. Pikart hat vor wenigen Wochen ihren Job in der Gastronomie gekündigt, um Kabarettistin zu sein. Im Hauptberuf. Heute entscheidet sich mit, ob sie davon leben kann.

Pikart nimmt die Stufen zur Bühne, sie lächelt. Drei Scheinwerfer sind auf sie gerichtet. Vor ihr sitzt das vielleicht schwierigste Publikum im deutschsprachigen Raum. Es sind Kulturdezernenten, Ehrenamtliche von Kunst- und Kulturvereinen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland, Programmmacher von Kleinkunstfestivals, die jedes Jahr zur „Kulturbörse“ in Freiburg kommen – Diplomskeptiker, die sich rühmen, viel gesehen und zu fast allem eine Meinung zu haben. Für sich genommen, verwalten sie kleine bis mittlere Etats aus den Tiefen der Provinz, zusammen bestimmen sie die Kultur abseits der Metropolen. Also eine perfekte Gelegenheit für Pikart.

Gute Ansätze, aber ist sie politisch genug?

„Ich bin Kabarettistin und Schauspielerin, das bedeutet, ich bin auch Kellnerin“, sagt sie jetzt. Ein kleiner Lacher. Sie erzählt von Frauen in dem Café, in dem sie gearbeitet hat, die total öko und aufgeklärt tun und wegen der geknechteten Bauern in Lateinamerika keine Avocados mehr essen. Pikart echauffiert sich über deren Bigotterie, gesteht dann aber, sie sei ja selbst so. Keine Avocados essen, aber koksen, was in Lateinamerika auch Leben kostet. Pikart spielt und spielt.

An den richtigen Stellen lacht das Publikum, zumindest ein wenig, analysiert sie später. Fünf Minuten dauert die letzte Nummer, in der sie sich mit einem „Saturn“-Verkäufer über die Siedepunkt-Verlängerung von Wasserkochern unterhält. Danach Applaus, zumindest der Form halber, und Abgang.

Zeit fürs Zeugnis. „Diese Nummer mit dem Wasserkocher“, sagt eine Veranstalterin, „das war zu viel Schauspiel.“ Die Künstlerin habe gute Ansätze, aber sie sei einfach „zu wenig politisch für echtes Kabarett“. Sie spricht den Namen der Kunstform, wie die meisten Profis auf der Messe in Freiburg, mit Betonung auf dem Ende – wie „Brett“ oder „Barett“, irgendwie brutal.

Bühnendeals am Messestand

Die kritische Veranstalterin verantwortet mit ihrer Begleiterin das Programm einer kleinen Bühne im Südwesten. Ob Pikarts 90 Minuten langes Programm, aus dem sie einen Ausschnitt gespielt hat, einen Abend trägt? „Nein“, sagt die Begleiterin. Beide nicken, Erfahrung fehle der 35 Jahre alten Pikart, finden sie. Ein anderer Booker aus Norddeutschland fand den Auftritt ganz gut, kann sich auch vorstellen, sie „einzukaufen“. „Aber bei solchen Newcomern ist der Preis entscheidend.“ Man wisse nie, wie viele Besucher am Ende bei so jemandem kommen. Am nächsten Tag will er zu Pikarts Messestand gehen, um zu verhandeln.