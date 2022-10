Amalia wird bedroht : Hat die Mafia die niederländische Kronprinzessin im Visier?

Die niederländische Kronprinzessin Amalia wird von Unbekannten bedroht und kann daher nicht mehr an ihrem Studienort in Amsterdam leben. Das legte Königin Máxima am Donnerstag während eines Staatsbesuchs des Königspaars in Schweden offen.

Amalia sei zurück in den Palast der Familie in Den Haag gezogen. Sie dürfe das Haus nur noch für Kurse an der Universität ver­lassen. „Das hat enorme Folgen für ihr Leben“, sagte Máxima. Sie habe kein ­Studentenleben wie andere. König Willem-Alexander nannte die Situation seiner Tochter „sehr hart“.

Hinweise auf Mocro-Mafia

Das Königspaar äußerte sich nicht zur Art der Bedrohung, verwies jedoch auf „bestimmte Berichte“ dazu. Die Zeitung „De Telegraaf“ hatte Mitte September geschrieben, dass der persönliche Schutz von Prinzessin Amalia und auch von Ministerpräsident Mark Rutte erhöht ­worden sei.

Es gebe Hinweise darauf, dass beide im Visier der sogenannten Mocro-Mafia stünden. Polizei und Staatsanwaltschaft befürchteten einen Anschlag oder eine Entführung. Gemeint ist das Milieu der Rauschgiftkriminalität, in dem marokkanischstämmige Personen eine zentrale Rolle spielen. Mehrere von ihnen müssen sich derzeit wegen schwerer Straftaten vor Gericht verantworten, an erster Stelle Ridouan Taghi, der Kopf einer mächtigen Bande.

Auch Rutte wollte sich nicht näher zur Art der Drohungen gegen Amalia äußern. „Ich denke, es ist sehr schlecht für sie, und natürlich bin ich auch sehr besorgt ­darüber“, sagte der Ministerpräsident. Schon vor einem Jahr hatte es Berichte gegeben, dass die organisierte Kriminalität ihn selbst bedrohe. Daraufhin war der Ministerpräsident nicht mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Justiz­ministerin Dilan Yeşilgöz nannte es „schrecklich“, dass höhere Sicherheitsmaßnahmen für Amalia notwendig seien.

„Aber ich garantiere, dass unsere Sicherheitsdienste Tag und Nacht hart arbeiten, um ihre Sicherheit zu gewährleisten“, schrieb sie auf Twitter. Der Vorsitzende der mitregierenden Partei D66, Jan Paternotte, sagte: „Das Schöne an den Niederlanden ist, dass der Ministerpräsident mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und die königliche Familie im Herzen der Gesellschaft steht. Wenn wir dieses Land wieder werden wollen, haben wir viel zu tun.“

Prinzessin Amalia wird im Dezember 19 Jahre alt, sie ist die älteste Tochter des Königspaars. Im September hatte sie ein englischsprachiges Studienprogramm in Amsterdam begonnen, das die Bereiche Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft abdeckt. Sie war in ein Studentenwohnheim gezogen, um ein möglichst normales Leben zu führen.

Mit ihrem 18. Geburtstag hatte sie für die Zeit ihres Studiums auf die ihr als niederländische Thronfolgerin zustehende staatliche Apanage von insgesamt 1,6 Millionen Euro im Jahr verzichtet – auch weil die Bezüge im Parlament und in der Öffentlichkeit auf Kritik gestoßen waren.