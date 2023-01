Eurozone und Schengen-Raum : Kroatischer Doppelwumms

Die kroatische Gemeinde Bregana ist ausländischen Reisenden entweder gar nicht oder allenfalls durch unfreiwillige Aufenthalte bekannt: Dort liegt ein Grenzübergang, an dem sich im Sommer, wenn Millionen Deutsche in Kroatien Urlaub machen (gefühlt halb Österreich kommt noch hinzu) oft lange Staus ergeben. Das sollte jedoch Vergangenheit sein, denn seit dem 1. Januar gehört Kroatien zur Schengen-Zone. Damit wird der Übergang zwischen Kroatien und Slowenien im Norden (oder zu Ungarn im Nordosten, wo sommers viele polnische Touristen einreisen) im Normalfall künftig so unsichtbar sein wie alle anderen Grenzen im Schengen-Raum. Zu Lande fallen die Kontrollen sofort weg, der Flugverkehr folgt Ende März. Ebenfalls mit Jahresbeginn hat Kroatien eine neue Währung: Die Kuna (zu Deutsch: der Marder) ist Geschichte. Stattdessen wird künftig mit Euro gezahlt.

Kroatien und die EU haben diesen kroatischen Doppelwumms am ersten Tag des Jahres mit einer Geste gefeiert: „Wegen der Bedeutung dieser zwei Errungenschaften für Bürgerinnen und Bürger Kroatiens und der EU wird Ministerpräsident Andrej Plenković EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Neujahrstag am slowenisch-kroatischen Grenzübergang Obrežje-Bregana willkommen heißen“, hatte das Außenministerium in Zagreb dazu mitgeteilt. Laut kroatischen Medienberichten wollen Plenković und von der Leyen danach ins nahe Zagreb fahren, dort Kaffee trinken und mit nagelneuen kroatischen Euromünzen dafür zahlen.

Von Doppelwumms-Euphorie ist in der kroatischen Bevölkerung allerdings wenig zu spüren. Eher muss wohl eine gewisse Doppelwumms-Skepsis konstatiert werden. Über die Mitgliedschaft in der Schengen-Zone ist immerhin die kroatische Tourismusbranche froh, die etwa ein Fünftel zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt, so viel wie in kaum einem anderen EU-Staat. Im Gewerbe verspricht man sich vom Wegfall der Grenzkontrollen noch höhere Übernachtungszahlen als ohnehin schon. Dann dürfte das ehrwürdige Du­brovnik, dessen Altstadt vor Jahrhunderten von frommen Christenmenschen als Kulisse für die Serie „Game of Thrones“ erbaut wurde, zur Hochsaison noch gründlicher hinter oder unter spärlich bekleideten Leibern verschwinden, ebenso wie die dalmatinischen und istrischen Strände.

Skeptische Beiläufigkeit

Die neue Währung wird in Kroatien derweil mit lässiger, leise skeptischer Beiläufigkeit begrüßt. Nicht wie ein heiß ersehnter guter Freund, auf den man lange gewartet hat, sondern eher wie ein etwas dubioser entfernter Verwandter, von dem man schon viel und mitunter sogar durchaus Gutes gehört hat, dem man aber doch nicht ganz traut, da er im Ruf steht, zwielichtigen Umgang zu pflegen. In einem zu Neujahr veröffentlichten Interview mit der Zagreber Zeitung „Jutarnji List“ (Morgenblatt) versuchte Ursula von der Leyen Zweifel an dem neuen Geld zu zerstreuen: „Der Euro hilft, die Preise zu stabilisieren“, versicherte die Kommissionschefin. Sie sprach von neuen Investoren und Arbeitsplätzen, die durch die Währung ins Land kämen. Das kleine Kroatien werde durch die Teilhabe an der zweitwichtigsten Währung der Welt zudem weniger anfällig für „äußerliche Schocks“. Viele Menschen in Kroatien bleiben dennoch skeptisch. Gewiss, sie teilen jetzt eine Währung mit Deutschland und den Niederlanden. Aber eben auch mit Griechenland und Italien. Ist das wirklich ein Fortschritt? Das inoffizielle Motto von Kroatiens Euro-Einführung könnte nach Nietzsche lauten: Der Euro wächst. Wehe dem, der Euros birgt.